Soutien aux familles des soldats tombés : des vivres et non vivres au profit des veuves et des orphelins

(Ouagadougou, 21 décembre 2024). Le Commandant de la Garde républicaine, le Chef de bataillon Souleymane ZANGO, représentant le Directeur de cabinet du Président du Faso, a reçu ce samedi au Camp Naba-Koom 2, des dons en vivres et non vivres au profit des veuves et des orphelins des soldats tombés au front.

Ces dons sont composés de cinq tonnes de riz, de 20 comptes d’épargne de 25 000 FCFA au profit des veuves et des orphelins des soldats tombés au front ainsi que cinq motos pour les opérations sur le terrain. C’est un geste de Jean KABORE et de Ousmane SANKARA, des entrepreneurs burkinabè.

Pour le porte-parole des donateurs, Jean KABORE, ce don fait suite à l’appel des autorités au cours de la semaine de soutien psycho-social et spirituel en septembre dernier au camp Naaba-Koom 2 au profit des familles des personnels des forces armées nationales tombés au front. « Nous savons que notre pays traverse une crise sécuritaire et les militaires sont les premières victimes de cette guerre. C’est pourquoi nous avons décidé d’apporter notre contribution à cette guerre en soulageant les familles des soldats tombés au front », a indiqué le porte-parole Jean KABORE.

Pour le Commandant de la Garde républicaine, le Chef de bataillon Souleymane ZANGO, ce geste des deux donateurs est une manifestation de solidarité et d’entraide envers les veuves et les orphelins des militaires tombés au front. « Ce matin nous avons encore reçu des dons au profit des familles des militaires tombés, de deux généreux donateurs qui nous donnent non seulement des vivres, mais aussi des motos et des comptes d’épargnes au profit des orphelins. C’est énorme et nous remercions ces donateurs », a indiqué le Chef de bataillon Souleymane ZANGO.

Le Commandant de la Garde républicaine a lancé un appel à tous les Burkinabè de manifester leur soutien à l’endroit de ces veuves et des orphelins de guerre. « Comme vous le savez, des gens se sont sacrifiés pour cette nation, des gens ont perdu la vie en défendant nos terres, c’est donc un devoir pour le peuple burkinabè de travailler à soulager les familles de nos illustres disparus », a-t-il soutenu.

La représentante des bénéficiaires, Mme Agathe KONDOMBO, a traduit la gratitude des veuves et des orphelins aux donateurs pour leur générosité. La remise des dons s’est déroulée au cours d’une cérémonie d’Arbre de noël organisée par la Garde républicaine au camp Naba-Koom 2 au profit des enfants des militaires tombés au front.

Direction de la communication de la Présidence du Faso