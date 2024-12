DRESFPT/Nord

Yatenga/Enseignement secondaire : Drissa Belem installé dans ses nouvelles fonctions de directeur régional

Ouahigouya, 20 déc. 2024 (AIB)-Le Haut-Commissaire de la province du Yatenga Tasséré Nacoulma a installé l’inspecteur Drissa Belem dans ses nouvelles fonctions de directeur régional en charge de la Direction Régionale de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Professionnelle et Technique (DRESFPT) du Nord, le vendredi 20 décembre 2024 à Ouahigouya.

Nommé en conseil des ministres du 05 décembre 2024 l’inspecteur de l’enseignement secondaire Drissa Belem a été officiellement installé dans ses fonctions de directeur régionale de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Professionnelle et Technique du Nord, le vendredi 20 décembre 2024 à Ouahigouya.

Parents, amis et personnel de la DRESFPT/Nord, tous sont venus témoigner leur solidarité au nouveau directeur. Il remplace à ce poste Hippolyte Ouédraogo qui a passé environs 28 mois aux commandes.

Le nouveau directeur régional de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Professionnelle et Technique du Nord Drissa Belem a pris la pleine mesure des missions qui l’incombent.

« Je prends la pleine mesures des nouvelles responsabilités qui m’incombent. Je m’engage à honorer mon sacerdoce avec professionnalisme. Mais je ne saurai atteindre les résultats escomptés sans le soutien de mes collaborateurs.

Pour cela, je reste ouvert à tout le monde à n’importe quel moment, je sollicite votre accompagnement pour la réussite de la mission. Pour mon prédécesseur, je le félicite pour le travail abattu et plein succès dans ses nouvelle fonctions».

Après 28 mois de service à la direction régionale de la DRESFPT/Nord, Hyppolite Ouédraogo passe les commandes les sentiments d’un devoir accomplis à Drissa Belem.

« Je voudrai dire un grand merci aux autorités de la région du Nord pour l’accompagnement que j’ai bénéficié. Je suis arrivé en 2021 à Ouahigouya à ce poste avec des hésitations. Aujourd’hui, je pars avec un cœur plein de joie pour les résultats engrangés. Tous ces acquis ont été possibles grâce au concours de tous.Je vous en suis reconnaissant pour tous ces efforts consentis.

A mon successeur Drissa Belem, toutes mes félicitations et beaucoup de courage. A mes collaborateurs ici présents, je vous invite à lui apporter le même soutien que vous m’avez offert pour la réussite de sa mission » a laissé entendre le directeur régional sortant.

Issiaka Niekièma , prenant la parole au nom du personnel de la DRESFPT /Nord, à l’entame de ses propos, a salué de vive voix le directeur sortant un homme qu’il qualifie plein d’humilité, un grand manager qui a fait la fierté de la DRESFPT/Nord durant son mandat. Quant au nouveau directeur régional, tout en lui félicitant pour sa nomination et lui a invité d’emboiter les mêmes pas de son successeur, sinon de faire mieux dans le but de faire rayonner la DRESFPT/ Nord et d’engranger davantage de résultats.

Le Haut-Commissaire Tasséré Nacoulma, tout en félicitant le directeur sortant pour les acquis a invité celui entrant à se mettre vite au travail car le contexte sécuritaire ne rend pas les choses faciles pour tout responsable. Monsieur Nacoulma a par la suite rassuré le nouveau directeur sur la collaboration du personnel et de l’accompagnement des autorités régionale directeur entrant pour la réussite de sa mission.

En rappel, l’inspecteur Drissa Belem avant son poste directeur régional, était le directeur Provincial de l’Enseignement Secondaire de la Formation Professionnelle et Technique (DPESFPT) Yatenga.

Agence d’information du Burkina

BB/ata