Loroum/Education : Le directeur provincial veut donner la chance aux enfants de la province de poursuivre leur cursus scolaire

Titao, (AIB)-Le directeur provincial en charge de l’Enseignement de base du Loroum, Sidiki Mandé, installé, le lundi 6 Janvier 2025 à Titao, compte ouvrir les écoles et donner la chance à tous les enfants de reprendre le chemin de l’école.

La cérémonie de passation de service du directeur provincial en charge de l’Enseignement de base du Loroum, Sidiki Mandé, a eu lieu le lundi 6 Janvier 2025 à Titao, sous la présidence du secrétaire général de la province du Loroum, David Ayoro.

«Nous allons demander aux enseignants de prendre du courage et avec l’accompagnement des FDS, à chaque fois qu’une zone est conquise et que les populations y sont réinstallées, nous allons nous donner du courage et ouvrir les écoles pour permettre ainsi à tous les enfants de la province de pouvoir poursuivre leur cursus scolaire », a déclaré M. Mandé.

Il a demandé à tous de s’unir pour la continuité éducative dans la province.

Après plus de quatre ans à la tête de la direction provinciale du Loroum, le directeur sortant, Mahamadi Koudougou, s’est réjoui du niveau de performance atteint par sa direction.

Pour lui, la province a été fortement marquée par la montée de l’insécurité au Loroum contraignant les écoles à fermer, mais avec les efforts conjugués des populations, de l’administration et l’accompagnement des ONG et associations de développement, des initiatives locales ont été développées pour la continuité éducative à Titao et à Ouahigouya.

« En termes de résultat, le Loroum a réalisé un taux de réussite 95% au CEP session de 2024 », a-t-il ajouté.

M. Koudougou, a félicité son successeur pour la confiance placée en lui et a invité tous les acteurs de l’éducation à une franche collaboration pour la réussite de sa mission.

Sidiki Mandé a dit avoir mesuré la hauteur de la tâche et a félicité son prédécesseur pour les résultats obtenus et placé son mandat sous le signe de la continuité, la confiance et l’engagement à mettre en œuvre la politique éducative du gouvernement burkinabè.

«L’éducation au Loroum est à la phase de relèvement et de stabilisation », a-t-il affirmé.

M. Mandé a invité tous les acteurs à «poursuivre l’œuvre du sortant dans un climat de tolérance, de pardon, de vivre ensemble pour une résilience éducative réussie à Titao».

Il a sollicité l’accompagnement des ONG et associations et celle de la communauté éducative pour le bon fonctionnement de l’école.

