Afrique-France: Entre remerciements et pardon, chacun sa vérité

Ouagadougou, 7 janv. 2025 (AIB)- La France esclavagiste, colonialiste, néocolonialiste et raciste accuse l’Afrique d’ingratitude. Quelle ironie! C’est l’hôpital qui se moque de la charité. Plutôt que d’exiger des remerciements, Paris devrait plutôt envisager d’implorer le pardon des Africains pour les souffrances infligées depuis plusieurs siècles.

Lundi, devant les diplomates français, le président Emmanuel Macron a de nouveau affiché à la face du monde son arrogance et sa condescendance envers l’Afrique.

Affirmer que sans l’intervention militaire française dans le Sahel, certains chefs d’État ne seraient pas à la tête de pays souverains est une insulte aux milliers de soldats africains qui combattent jour et nuit depuis plus d’une décennie pour protéger les populations et préserver l’intégrité de leurs territoires face à des terroristes armés par des pompiers-pyromanes.