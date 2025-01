Burkina-Ioba-Education-Bourses-Scolaires

Ioba : La commune de Ouéssa soutient des élèves et des personnes vulnérables

Dano, 05 jan. 2025 (AIB) – La délégation spéciale communale de Ouéssa a remis des bourses scolaires à 20 élèves et des vivres à des personnes vulnérables, le lundi 30 décembre 2024 à Ouéssa.

La cour de la mairie de Ouéssa a servi de cadre pour la cérémonie de remise de bourses scolaires et de vivres. C’est le préfet, président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouéssa, Ismaël Sanogo, qui a présidé ladite cérémonie.

Au total, 20 élèves issus de trois établissements secondaires à savoir le lycée départemental de Ouéssa, le collège d’enseignement général (CEG) de Hamélé et le CEG de Kolinka. Ils ont reçu chacun une bourse scolaire de 25 000 FCFA. Ce soutien aux élèves orphelins et autres enfants vulnérables (OEV) s’élève au total à 500 000 FCFA.

La délégation spéciale de la commune de Ouéssa a également fait un don de vivres et de l’huile à 20 autres personnes démunies.

En plus de l’assistance de la mairie de Ouéssa, la direction provinciale en charge de l’action humanitaire du Ioba a donné du riz, de l’huile et du sucre à dix personnes déplacées internes de ladite commune. Chaque personne démunie est repartie avec un sac de riz de 25 kilogrammes et au moins un litre et demi d’huile.

Un bénéficiaire, Jean Marie Bamogo, est très satisfait de l’acte de solidarité posé par la délégation spéciale de Ouéssa et la direction provinciale de l’action humanitaire du Ioba .

« Je suis comblé par ce don en cette fin d’année. Je remercie les donateurs », a-t-il dit.

« Cette action de la délégation spéciale représente de façon symbolique, notre engagement à offrir à chaque enfant, la chance de forger son avenir et à chaque personne dans le besoin l’espoir d’une vie meilleure », fait savoir le PDS de Ouéssa.

Cette activité s’inscrit dans le cadre de l’appropriation du principe appelé « Leave No One Bihind » qui signifie ne laissez personne pour compte.

M. Sanogo a affirmé que chaque citoyen doit compter dans le processus socio-économique de la cité. Il a invité les différents acteurs de la commune à apporter également leurs assistances aux personnes vulnérables. « Nous devons tous accompagner la délégation spéciale à soutenir les familles démunies pour les permettre de vivre dans la dignité », a-t-il exhorté.

Le PDS a présenté à l’occasion ses vœux de santé, de prospérité, de cohésion et surtout la sécurité à toute la population de Ouéssa.

Agence d’information du Burkina

SZ/dnk/ata