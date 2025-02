Les fidèles catholiques implorent Dieu pour la paix au Burkina Faso

Solenzo, 16 février 2025 (AIB) – Les fidèles chrétiens de l’Église catholique de Solenzo ont prié ce dimanche 16 février pour la paix et la quiétude dans la province des Banwa, à l’occasion de la célébration marquant la fin de la semaine du laïcat et de la parenté à plaisanterie.

Dans son homélie, l’abbé Étienne Zagré, curé de la paroisse de Solenzo, a invoqué la paix et la sécurité dans la province, ainsi que la force, le courage et la santé pour les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). À travers des chants et des louanges en dioula, bwamu, san et mooré, la parole de Dieu a été prêchée aux fidèles.

« Pardonnons-nous, cultivons la tolérance et faisons confiance à Jésus. L’homme a refusé la voie du Seigneur et la souffrance est intense : on est malade, on se tue… Il est temps pour nous de revenir à la maison du Seigneur, quelle que soit notre ethnie. », a exhorté l’abbé Étienne Zagré.

Selon lui, cette semaine du laïcat a été marquée par plusieurs activités, notamment des visites aux malades et des représentations théâtrales sur la parenté à plaisanterie, visant à renforcer la cohésion sociale. Il a également dénoncé l’hypocrisie et encouragé les fidèles à prôner la sincérité et la paix :

« Disons non au système des dents blanches avec le cœur noir, afin que la terre de Solenzo et des Banwa soit intéressante et paisible pour des siècles et des siècles. »

Les fidèles catholiques ont ensuite imploré les bénédictions divines afin que soient anéantis les projets des ennemis de la province des Banwa et du Burkina Faso tout entier. La prière a été suivie d’une rue marchande et de représentations théâtrales, clôturant ainsi cette semaine du laïcat dans une ambiance de partage et de fraternité.

Salifou Ouédraogo

AIB Banwa