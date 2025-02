Safiata Sorgho/Oubda appelle les acteurs des médias à une synergie d’actions avec ceux de la Culture

Kaya, 17 février 2025 (AIB) – Mme Safiata Sorgho/Oubda, directrice régionale de la communication, de la culture, des arts et du tourisme du Centre-Nord, a rencontré les professionnels des médias ce lundi 17 février 2025 dans les locaux de son service.

« C’est une rencontre de prise de contact avec de nouveaux collaborateurs pour la réussite de ma mission. », a-t-elle déclaré à ses interlocuteurs.

À travers une lettre d’invitation, la directrice régionale a convié les responsables des médias et les correspondants de presse à cette séance d’échanges. Les invités ont salué son approche et ont exprimé leur disponibilité pour une franche collaboration.

La conseillère en gestion du patrimoine culturel a, quant à elle, rassuré ses hôtes sur la prise en compte des activités de communication dans le quotidien de son service.

« Les acteurs de la communication et des médias, ainsi que ceux de la culture, des arts et du tourisme, constituent les deux faces d’une même pièce. La conjugaison de leurs efforts contribuera à l’atteinte de la souveraineté nationale effective, prônée par les plus hautes autorités de notre pays. », a affirmé Mme Sorgho/Oubda.

Au cours des échanges, des suggestions et doléances ont été formulées en vue d’une meilleure circulation de l’information entre l’administration et les médias, ainsi que de leur implication dans les événements majeurs de la région.

Cette rencontre s’inscrit dans l’application du nouvel organigramme du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, qui fusionne désormais la Direction régionale de la culture, des arts et du tourisme (DRCAT) et la Direction régionale de la communication et des médias (DRCOM).

Désormais, la Direction régionale de la communication, de la culture, des arts et du tourisme du Centre-Nord prend en compte à la fois les acteurs de la communication et des médias.

AIO