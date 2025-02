BURKINA-NAHOURI-ECONOMIE-

Nahouri/Economie : La douane du Centre-Sud distinguée meilleure unité de recouvrement des recettes en 2024

Pô, 18 fév. 2025 (AIB)-La direction générale des douanes du Burkina a organisé les 30 et 31 janvier 2025 à Ouagadougou, la première édition du prix de l’excellence. La douane de la région du Centre-Sud sous la conduite de la directrice régionale, l’inspectrice divisionnaire des douanes Andréa Bertille Derra/Kalmogho, a été classée meilleure unité de recouvrement des recettes en 2024.

Les meilleurs offices des douanes qui se sont illustrées en 2024 en matière de recouvrement des recettes et saisis ont été récompensés, lors de la première édition du prix de l’excellence organisé les 30 et 31 janvier 2025 à Ouagadougou.

L’objectif de cette édition du prix de l’excellence, est de susciter une émulation entre les services et les agents à donner le meilleur d’eux-mêmes.

La direction régionale des douanes du Centre-Sud sous la conduite de l’inspectrice divisionnaire des douanes, Andréa Bertille Derra/Kalmogho, a été classée meilleure unité de recouvrement des recettes en 2024.

Le bureau principal des douanes de deuxième catégorie de Zecco, est le meilleur bureau en matière de recouvrement des recettes durant l’année 2024.

Douze agents du bureau principal de deuxième catégorie de Dakola, ont reçu des prix spéciaux pour avoir saisi une vingtaine de camions transportant du riz avarié.

Le bureau de Zabré a aussi été classé meilleur bureau secondaire.

Deux agents, un à Dakola et un à Léo, ont reçu des lettres de félicitation de l’Organisation mondiale des douanes (OMD).

Un prix spécial du directeur général des douanes a été attribué à un agent de Dakola, pour avoir mis ses connaissances informatiques au profit de l’administration douanière.

Pour la directrice régionale des douanes du Centre-Sud, l’inspectrice divisionnaire des douanes, Andréa Bertille Derra/Kalmogho, cette performance est due à tous les acteurs qui n’ont ménagé aucun effort à atteindre ces résultats malgré la situation nationale.

« Certains sont allés jusqu’au sacrifice suprême », a indiqué Mme Derra.

Elle a invité les populations à travailler en étroite collaboration avec les agents des douanes et l’ensemble des forces de défense et de sécurité car les actions menées sur le terrain ont pour seul but de les protéger.

« Ce prix nous invite à plus de travail afin de montrer au reste du monde que malgré tout le Burkina Faso vit », a affirmé la directrice régionale.

Andréa Bertille Derra/Kalmogho, a exhorté ses collaborateurs à garder le cap afin que la direction régionale des douanes du Centre-Sud conserve ce rang pour les prochaines éditions.

Il faut noter que la première édition a été couplée à la journée internationale des douanes célébrée en différé le 30 et 31 janvier 2025 à Ouagadougou.

Agence d’information du Burkina

