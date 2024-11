Le Tchad expulse l’armée française de son territoire

Ouagadougou, 28 nov. 2024(AIB)-Le Tchad a mis fin jeudi, à la coopération militaire avec la France et s’est dit disposé à faciliter le retrait des troupes de l’ancienne puissance coloniale de son territoire de façon harmonieuse.

« L’armée française restera au Tchad », affirmait le 7 mars 2024 depuis N’Djamena, l’envoyé d’Emmanuel Macron pour l’Afrique, Jean-Marie Bockel.

M. Bockel s’est lourdement trompé car les autorités tchadiennes ont décidé ce 28 novembre 2024, du départ du millier de soldats français stationnés dans le pays.

« Après 66 ans de la proclamation de la République du Tchad, il est temps pour le Tchad d’affirmer sa souveraineté pleine et entière, et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales », indique un communiqué de la diplomatie tchadienne.

Selon la même source, cette décision marque un tournant historique et a été prise après une analyse approfondie.

« Le Tchad (…) s’engage à respecter les modalités prévues pour sa résiliation, y compris le délai de préavis, et à collaborer avec les autorités françaises afin d’assurer une transition harmonieuse », lit-on encore dans le communiqué.

En rappel, la présence de l’armée française dans certaines de ses ex colonies en Afrique, est de plus en plus dénoncée par la jeunesse et par des panafricanistes.

Avant le Tchad, le Mali, le Burkina et le Niger ont obtenu le départ des troupes françaises de leurs territoires.

Agence d’information du Burkina