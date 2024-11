Burkina : Le ministre de la Sécurité salue les 34 ans d’engagement et de sacrifices du policier Brahima Dougouri

Ouagadougou, 28 nov. 2024(AIB)-Le ministre de la Sécurité Mahamoudou Sana a salué jeudi, l’engagement et les sacrifices de l’adjudant-chef de police Brahima Dougouri, durant 34 ans contre l’insécurité et le terrorisme au sein du GUMU-11.

« Le ministre de la sécurité, Mahamoudou Sana a reçu en audience dans l’après-midi de ce jeudi 28 novembre 2024, le commandant du Groupement des Unités Mobiles d’Intervention (GUMI-11) accompagné de l’Adjudant-chef de Police Brahima Dougouri.

L’objectif de cette rencontre est de présenter la reconnaissance des plus hautes autorités et celle du ministère de la Sécurité à l’endroit de l’Adjudant-chef de Police Brahima DOUGOURI qui a pris sa retraite au front.

En effet, malgré son âge avancé, il s’est engagé avec honneur et volontairement au sein du GUMI-11 et a été déployé à plusieurs reprises jusqu’au 5 octobre 2024, date à laquelle il est appelé à faire valoir ses droits à la retraite.

« Vous avez, avec patriotisme, apporté votre contribution fort inestimable, à la stabilisation de zones à forts défis sécuritaire, au retour des populations dans leurs localités respectives et au renforcement du partenariat Police-Populations dans plusieurs localités de notre chère Patrie. Puisse ce bel exemple de don de soi et d’amour pour la patrie, inspirer plus d’un. Avec mes vives félicitations et mes vœux de douce et paisible retraite », peut-on lire sur l’attestation de reconnaissance qui lui a été décernée par le Ministre Mahamadou SANA.

Visiblement ému, l’Adjudant-Chef DOUGOURI a exprimé sa gratitude pour cette reconnaissance et renouvelé sa disponibilité à servir, si besoin. « Je faisais simplement mon travail de policier. Je ne savais pas que ce que je faisais était aussi exceptionnel. J’invite les jeunes encore sur le terrain à respecter leurs engagements et à maintenir le cap pour la victoire finale », a-t-il déclaré.

Après 34 années de carrière exemplaire, couronnées par un engagement sans faille même dans les contextes les plus difficiles, l’Adjudant-Chef de Police Brahima DOUGOURI a pris sa retraite dans une localité à forts défis sécuritaires, incarnant le courage et le dévouement au service de la Nation. »

DCRP Sécurité

Le titre et le lead sont de l’AIB