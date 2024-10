Chine-Média-Spécialisation

Un centre de formation omnimédia à l’Université de Changsha (Chine)

26 oct. 2024 (AIB) – Des responsables de médias burkinabè en formation en Chine, ont visité l’université de Changsha et son Centre de formation aux «médias totaux et omnipotents», au cours d’un séminaire ouvert du 11 au 31 octobre dans la province de Hunan, au Sud de la Chine.

Conduite par le chargé de mission du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Bakary Koné, la délégation burkinabè a rencontré les responsables de l’Université de Changsah et visité leur Centre de formation Omnimédia et notamment le studio de présentation virtuelle en 3D.

Le département Malashan des nouveaux médias de cette université forme en théorie et en pratique et met à la disposition de ces apprenants des cameras HD et des plateaux High-tech.

Les omnimédias sont des «médias totaux et omnipotents», explique le journaliste Nie Xiong du Hunan Broadcasting system.

Pour ce journaliste sénior actuellement au service de la publicité, «L’omnimédia, ce n’est pas l’addition de quelques médias entre eux mais l’amélioration technologique et l’intégration complexe des médias, combinant le texte, d’images, de son, l’IA».

Les omnimédias découlent de l’intégration en profondeur des technologiques numériques dans les médias classiques mais aussi de l’intégration poussée de la science, de la technologie et de la culture dans les programmes des médias.

Les étudiants formés à l’omnimédia sont ainsi capables de produire des émissions, de produire des films, des vidéos courtes à fort impact, sur des thématiques de l’histoire, de la culture et du savoir-faire chinois, à diffuser sur les nouveaux médias en réseau.

Deux étudiants Africains, venant de l’Ougandan et bénéficiaires de bourses, sont inscrits dans cette université qui compte 160 000 étudiants, selon les responsables. L’université forme aux diplômes de licence, en mandarin et en anglais et de master, exclusivement en mandarin.

Avec plus de 2200 médias dits intégrés, la Chine se hisse au premier rang du management de l’omnimedia, soutient Nie Xiong.

28 responsables de médias burkinabè séjournent en Chine du 11 octobre au 31 octobre 2024 dans le cadre de la coopération Burkina-Chine dans le domaine des médias.

En plus des cours magistraux, la délégation burkinabè visite des médias, des centres de formation et de création culturelle ainsi que des sites touristiques dns la province du Hunan, au sud de la Chine.

CK/ata