Le groupe de plaidoyer de la région du Nord plaide en faveur de la nutrition de la sécurité alimentaire

Ouahigouya, 30 octobre 2024 (AIB) – Le groupe de plaidoyer pour la région du Nord, composé des groupes du Loroum, du Passoré, du Zondoma et du Yatenga, a organisé du 28 au 30 octobre à Ouahigouya un forum régional sur la nutrition, la sécurité alimentaire et le WASH.

C’est sous le thème « La nutrition dans un contexte de défis sécuritaires : contribution des OSC, défis et perspectives » que s’est tenue la 1re édition du forum régional sur la nutrition, la sécurité alimentaire et le WASH dans la cité de Naaba Kango.

Ce forum est une initiative portée par le groupe de plaidoyer de la région du Nord, réunissant les groupes de plaidoyer des provinces du Loroum, du Zondoma, du Passoré et du Yatenga.

L’objectif est de plaider auprès des autorités pour une amélioration des budgets sur fonds propres en faveur de la nutrition et de la sécurité alimentaire dans les différents projets et programmes de développement.

Pendant 72 heures, les membres des groupes de plaidoyer, venus des quatre provinces de la région du Nord, ont animé la ville de Ouahigouya avec diverses activités.

Une caravane de sensibilisation sur la nutrition et la sécurité alimentaire, une opération de don de sang, ainsi qu’un panel suivi de débats animés par des experts en nutrition, sécurité alimentaire et WASH, ont ponctué cette série d’activités.

Pour Soumaila Gansomré, président du groupe de plaidoyer du Yatenga et porte-parole des groupes de plaidoyer de la région, « l’objectif du forum est de plaider auprès des autorités régionales, provinciales et communales, ainsi que de l’ensemble des acteurs multisectoriels, pour des actions et réalisations en faveur de la nutrition, de la sécurité alimentaire et du WASH dans la région du Nord d’ici 2025. Nous adressons nos remerciements aux acteurs pour leurs efforts ayant permis la tenue et la réussite du forum. »

« Nous félicitons l’ensemble des groupes de plaidoyer de la région pour cette initiative. Durant trois jours, les membres des groupes de plaidoyer, à travers différentes activités, ont démontré leur vision pour la question de la nutrition et de la sécurité alimentaire dans la région. Nous leur assurons le soutien de l’autorité pour l’atteinte des résultats escomptés », a indiqué Issouf Sawadogo, représentant le gouverneur de la région du Nord.

Il convient de noter que le forum régional sur la nutrition et la sécurité alimentaire, organisé par le groupe de plaidoyer de la région du Nord, a été rendu possible grâce au soutien technique et financier de The Hunger Project Burkina Faso (THP-BF), en collaboration avec son partenaire l’Association Monde Rurale dans le cadre du programme Right2Grow.

Agence d’information du Burkina

BD/ata