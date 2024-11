Burkina-Gel-Avoirs-Terrorisme

Le gouvernement burkinabè gèle les avoirs de l’ancien président Damiba et de 112 autres personnes pour fait de terrorisme

Ouagadougou, 21 nov. 2024 (AIB)-Le gouvernement, à travers un arrêté signé du ministre de l’Économie, Dr Aboubakar Nacanabo, a gelé mardi les avoirs de l’ancien président, Paul Henri Sandaogo Damiba et de 112 autres personnes pour fait de terrorisme.

« Les avoirs de plusieurs personnes dont, l’ex-président de la Transition, Paul Henri Sandaogo Damiba, des anciens ministres des Affaires étrangères, Djibril Bassolé et Alpha Barry, ainsi que des journalistes Newton Ahmed Barry et Abdoulaye Barry ont été gelés pour soutien au terrorisme », a indiqué l’arrêté.

Selon le document, les biens et ressources économiques de 114 personnes physiques et 2 entités morales ont été gelés pour une durée de six mois renouvelables.

Cette mesure vise des individus accusés de participation ou de financement d’actes de terrorisme.

La sanction cible également des officiers militaires, des cultivateurs et des commerçants de bétail.

Des terroristes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) et de l’État islamique au Grand Sahara (EIGS), figurent également cette liste.

Agence d’information du Burkina

ZO/ata