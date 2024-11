Entrepreneuriat : Le réseau Empow’Her forme des femmes

Kaya, 21 nov. 2024 (AIB) – Le réseau Empow’Her a organisé, jeudi, une foire au financement dénommée Financ’Elle, sous le thème : « La résilience des femmes entrepreneures face à la situation sécuritaire : rôles des acteurs d’accompagnement ».

La foire au financement, Financ’Elle, organisée par le réseau Empow’Her le 21 novembre 2024 dans la cité des cuirs et peaux, a été marquée, entre autres, par un panel, des rencontres B2B et des expositions de produits.

Pour la cheffe de projet, Karine Ouave, cette activité vise à faciliter l’accès des coopératives aux financements et au marché, à travers la création d’un cadre de réseautage avec les acteurs clés du monde des finances et de la chaîne de valeur de la restauration.

« C’est également une vitrine d’échanges permettant aux coopératives d’obtenir des informations sur les différentes opportunités de financement disponibles à Kaya et Kongoussi, et surtout de nouer des partenariats avec des clients et fournisseurs », a-t-elle ajouté.

Karine Ouave a précisé que cette rencontre d’échanges s’inscrit dans la mise en œuvre du projet ÉGAL SCOOP, piloté par Empow’Her.

Selon elle, ce projet vise à renforcer l’autonomie économique des femmes au Burkina Faso, à leur faciliter l’accès à des équipements de production adaptés et à soutenir leur intégration dans des chaînes de valeur.

La plupart des participants ont exprimé leur satisfaction quant à la tenue de cette foire. Pour eux, il s’agit d’un cadre de partage incitant davantage les institutions de microfinance à accompagner les femmes entrepreneures.

Le président de la Commission des affaires économiques et financières de la commune de Kaya, Souleiman Soré, a également salué l’initiative d’Empow’Her.

Pour lui, ce conclave représente une opportunité pour les femmes s’inscrivant dans la dynamique de la Délégation spéciale de la commune, en vue de favoriser leur autonomie financière.

« Vous aurez aujourd’hui le maximum d’informations sur les différentes formes de crédits disponibles dans cette commune et, éventuellement, sur les modalités de financement », a-t-il précisé.

D’après Karine Ouave, Empow’Her est un réseau international qui œuvre pour l’autonomisation des femmes. Il met en place des programmes d’accompagnement et de formation visant à permettre aux femmes d’acquérir les compétences nécessaires pour créer ou développer des projets d’entreprise durables.

Agence d’information du Burkina

