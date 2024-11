Burkina-Loi-Constitutionnelle-Promulgation

Burkina : le président promulgue la loi constitutionnelle restaurant « la patrie ou la mort, nous vaincrons» comme devise

Ouagadougou, 21 nov. 2024(AIB)- Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a promulgué jeudi la loi constitutionnelle qui restaure l’ancienne devise du pays « la patrie ou la mort, nous vaincrons», selon un décret parvenu à l’AIB.

Dans un délai de 8 jours à compter du vendredi 22 novembre 2024, la loi constitutionnelle N°033-2024/ALT, restaurant l’ancienne devise du Burkina Faso, « la patrie ou la mort, nous vaincrons», et objet d’une promulgation ce jeudi 21 novembre 2024 par le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, entrera en vigueur.

« Les symboles de la Nation sont constitués d’un emblème, d’armoiries, d’un hymne et d’une devise (…). La devise est: la patrie ou la mort, nous vaincrons», énonce l’article 34 modifié de la constitution du 11 juin 1990.

Le même texte promulgué modifie l’article 147 de la loi fondamentale qui consacre désormais à titre exceptionnel, la possibilité pour l’Assemblée nationale d’approuver à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés et après avis du Conseil constitutionnel, les accords consacrant l’entrée du Burkina Faso dans une confédération, une fédération et une union d’Etats africains.

Par ailleurs l’article 37 modifié de la constitution crée au profit du président du Faso, une administration spécifique dénommé « Présidence du Faso » qui l’assiste dans l’exercice de ses fonctions, missions et prérogatives.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata