Burkina-Transfert-Attributs-Délivrance-Carte-Presse

Burkina: Les cartes de presse et les laissez-passer sont désormais délivrés par le ministère de la Communication

Ouagadougou, 30 oct. 2024 (AIB)-La Direction générale de la communication et des médias (DGCM) va désormais s’occuper de la délivrance des cartes de presse et des laissez-passer, suite au transfert, mercredi, du comité technique de délivrance de la carte de presse du Conseil supérieur de la communication (CSC) au ministère en charge de la communication.

« Le ministère en charge de la communication héberge dès maintenant le comité technique de délivrance de la carte de presse. Ce nouvel ancrage a été voulu par le ministère en accord avec le CSC », a déclaré la représentante du président dudit comité, Nadège Yé.

Le transfert de responsabilité entre le CSC et la DGCM s’est concrétisé ce mercredi 30 octobre 2024 à Ouagadougou par le transfert des archives et la signature de documents officiels.

Selon madame Yé, depuis sa création en 2009, le comité technique de délivrance de la carte de presse était logé au CSC suite à un accord entre cette institution, le ministère en charge de la communication et les organisations professionnelles des médias.

Elle a souligné que c’est en 2021 que cette attribution est revenue au ministère, à travers sa direction générale des médias.

Vu l’importance de ce comité pour le bon fonctionnement du métier de journaliste, elle a souhaité que l’autorité dote la structure de moyens conséquents pour mener à bien sa mission.

« Durant les 15 années de fonctionnement, l’une des principales difficultés auxquelles le comité a été confronté est l’insuffisance de ressources financières », a soutenu Nadège Yé.

Pour le représentant du ministère en charge de la communication, Fidèle Aymar Tamini, par ailleurs secrétaire général, cette passation de charges entre le CSC et le ministère symbolise non seulement un transfert de responsabilités, mais également un engagement à promouvoir la liberté de la presse.

Selon lui, cela permettra de mieux protéger les droits des journalistes et de garantir la transparence et l’efficacité dans la délivrance des cartes de presse et des laissez-passer.

Il a également salué le CSC pour le travail exemplaire accompli jusque-là dans la délivrance des documents destinés aux professionnels des médias.

« Votre expertise et votre dévouement ont été précieux pour assurer la continuité et la qualité du service pendant cette période de transition », a-t-il ajouté.

Le représentant du CSC, Fousséni Kindo, a indiqué que la crise qui a frappé son institution en 2016-2017 a lourdement fragilisé le comité technique de délivrance de la carte de presse.

Il a reconnu la pertinence du transfert du comité au ministère et a promis le soutien du CSC à cette nouvelle dynamique.

De 2020 à 2024, le comité technique a délivré 441 documents aux journalistes, dont 429 cartes de presse et 12 laissez-passer.

Agence d’information du Burkina

ZO/ata