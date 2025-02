Burkina – Afrique – Culture – Cinéma – FESPACO 2025

Le CNA au contact des populations avec sa trouvaille « Fespaco hors les murs »

Ouagadougou, 25 fév. 2025 (AIB) – Le Cinéma numérique ambulant (CNA) participe à la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou avec sa nouvelle initiative, « Fespaco hors les murs », qui lui permet d’aller à la rencontre des cinéphiles dans leurs quartiers pour leur faire vivre la fête du cinéma africain.

Les organisateurs de l’événement l’ont fait savoir aux journalistes lors d’une conférence de presse qu’ils ont animée lundi à Ouagadougou. L’objectif de « Fespaco hors les murs » est de permettre aux populations qui n’ont pas l’occasion de vivre pleinement la biennale du cinéma africain d’en profiter.

Selon le coordonnateur du Cinéma numérique ambulant, Wendlassida Ouédraogo, « le CNA est encore présent avec un ensemble d’activités. Nous sommes déjà sur l’un de nos sites de projection, ici, au Jardin de la musique, qui nous accueille cette année. Nous sommes heureux de cohabiter avec l’équipe de Vis-à-vis et Salif Sanfo, qui a redonné une autre vie à cet espace. En plus de ce site, nous avons cinq autres sites répartis dans la ville de Ouagadougou ».

« Il y a le site de Saaba (Ciné Parc Académie), l’espace Bouliam à Tampoui, le site des déplacés internes à Panzani, la cité universitaire de Kossodo et le marché de Bassinko. Ce sont ces six sites où nous communions avec la population, c’est-à-dire où nous rendons accessible le cinéma d’Afrique dans le cadre du Fespaco hors les murs, que nous avons initié avec la délégation générale du Fespaco et le soutien du ministère de la Culture et de l’Unicef », a expliqué M. Ouédraogo.

Une soirée spéciale sera donc organisée dans le quartier Ouidi (centre de Ouagadougou). Au programme, des prestations musicales avec Flora Paré, un spectacle d’humour et de marionnettes, ainsi qu’une pièce de théâtre proposée par la Fédération du Cartel.

Une douzaine de films (classiques du cinéma africain) sont programmés sur l’ensemble des sites, ainsi que des films de l’Unicef sensibilisant aux droits des enfants et à la protection de la mère et de l’enfant.

Pour Wendlassida Ouédraogo, « au-delà de ces projections, nous avons initié cette soirée avec notre partenaire Africalia pour célébrer ses 25 ans d’engagement et d’accompagnement en faveur des cultures de divers horizons, aux côtés des créateurs artistiques ».

La directrice générale d’Africalia, Dorine Rurashitse, présente à cette conférence de presse, a ajouté : « Nous appuyons également le CNA Afrique, en renforçant les capacités en médiation et en animation des différentes équipes du CNA, ainsi qu’en facilitant la projection de films pour améliorer l’accessibilité du cinéma africain aux populations ».

Le Fespaco 2025 se déroule du 22 février au 1er mars à Ouagadougou.

Agence d’information du Burkina

