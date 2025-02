Burkina : le ministre de la Culture lance le FIGIC/AES pour raconter la culture africaine par l’art culinaire

Ouagadougou, 25 fév. 2025 (AIB) – Le ministre en charge de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a lancé jeudi, sur le site du SIAO, la première édition du Festival international de la gastronomie et de l’identité culturelle des pays de l’AES, un projet qui vise à raconter l’histoire des peuples africains à travers l’art culinaire.

Placé sous le thème « Gastronomie et tradition : vecteur de cohésion sociale et de développement durable dans l’espace AES », ce festival permettra de « conter notre histoire et transmettre des valeurs à travers l’art culinaire » aux jeunes générations, a indiqué le ministre en charge de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Il ambitionne également de renforcer les liens entre les populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger en mettant à l’honneur les traditions culinaires et culturelles qui les unissent, a ajouté le ministre Ouédraogo.

Selon la coordonnatrice, Olivia Balaya, le FIGIC/AES résulte de la fusion de trois festivals majeurs : le Festival international de la gastronomie de Ouagadougou, le Festival international de la culture africaine de Bamako et le Festival des grillades de Niamey.

« Cette union témoigne de la volonté des organisateurs de démontrer au monde l’unité et la solidarité des pays de l’AES à travers la culture et la gastronomie », a-t-elle déclaré.

Elle a également souligné que, pour cette première édition, les communautés ghanéenne et tchadienne ont été désignées comme invitées d’honneur.

Le Ghana, représenté par ses autorités culturelles et diplomatiques, a exprimé son honneur de prendre part à cette initiative et réaffirmé sa volonté de renforcer la coopération entre les pays de l’AES.

« Les frontières du Ghana resteront toujours ouvertes aux pays de l’AES, et nous sommes disposés à nous associer à toute initiative allant dans le sens du renforcement de la coopération et de l’amitié entre nos peuples », a affirmé un représentant du gouvernement ghanéen.

Le 27 février sera dédié au Ghana, une journée spéciale où les participants auront l’occasion de découvrir les richesses gastronomiques et culturelles de ce pays.

Le festival proposera diverses activités, notamment des expositions culinaires, des conférences, des compétitions gastronomiques et des démonstrations de cuisine traditionnelle.

« La parenté à plaisanterie, un outil ancestral de cohésion sociale, sera également mise en avant afin de rappeler les liens fraternels entre les peuples de l’AES », a ajouté Mme Balaya.

Ce rendez-vous, qui se tient jusqu’au 28 février 2025, promet d’être un moment fort de partage, de découverte et de renforcement des relations entre les nations participantes.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

YOS/DM/ata