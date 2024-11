Groupement Commando Parachutiste de Bobo:La fête de Saint Michel célébrée à travers des activités sociales et sportives

Le Groupement Commando Parachutiste (GCP), basé au camp Ouézzin Coulibaly de Bobo-Dioulasso a célébré en différé la fête de Saint Michel, Saint patron des parachutistes du monde entier, à travers plusieurs activités sociales et sportives, le mardi 29 octobre 2024.

Depuis 1949, le 29 septembre est dédié à Saint Michel, Saint patron et protecteur des parachutistes. C’est dans ce cadre que le Centre d’instruction des troupes aéroportées (CITAP), a organisé plusieurs activités afin de rendre hommage aux valeurs de bravoure et de sacrifice incarnées par Saint Michel. Les célébrations, reportées en octobre pour l’édition 2024, ont rassemblé soldats et civils autour de valeurs partagées. Selon le commandant du Groupement Commando Parachutiste (GCP) Hervé Sia, l’événement vise à rassembler les FDS du camp Ouezzin Coulibaly autour d’un même but, celui de la cohésion et de la solidarité.

« Célébrer Saint Michel, c’est rendre hommage à notre histoire, aux valeurs de courage et de solidarité que nos frères d’armes ont incarnées et que nous portons chaque jour », a-t-il indiqué. Cette cohésion a été illustrée par les nombreuses activités sportives et sociales qui ont ponctué le mois d’octobre.

Il s’agit d’un cross de lancement, d’une compétition de ballon militaire, d’une opération de salubrité au centre psychiatrique du centre universitaire Sourou Sanou, d’un don de sang, d’une finale de triathlon et d’un tournoi de football militaire. Cette dernière activité s’est déroulée le mardi 29 octobre 2024 opposant l’équipe du Groupement Commando Parachutiste à celle de la Brigade d’Intervention Rapide 7 (BIR 7). Dans une ambiance animée et sous les encouragements du public, les deux équipes ont livré une bataille sportive intense.

Au terme de cette rencontre âprement disputée, c’est l’équipe du GCP qui s’est imposée sur le score serré de 4 buts à 3, scellant ainsi leur victoire dans une ambiance de convivialité et de fair-play.

Soutien aux familles des militaires tombés

L’un des moments forts de la journée fut la remise de dons aux familles de militaires tombés au champ d’honneur ainsi qu’aux blessés. Au total, 34 bénéficiaires ont reçu une aide composée de denrées alimentaires, avec notamment un sac de riz de 25 kg, 5 litres d’huile, un carton de spaghetti, et du macaroni.

Parmi les bénéficiaires figuraient 23 veuves, 5 blessés et 6 familles de militaires portés disparus. Cette action solidaire a permis aux familles de ces soldats de ressentir la fraternité de l’armée burkinabè et le soutien indéfectible de leurs camarades. « Nos frères d’armes ont fait le sacrifice ultime pour notre patrie. Leur mémoire est gravée en nous, et notre devoir est de soutenir ceux qu’ils ont laissés derrière eux », a déclaré le commandant du GCP Hervé Sia.

Selon le commandant de la 2e région militaire, le Chef de bataillon Lassané Porgo, ces activités montrent que, malgré les défis auxquels le pays fait face, les combattants restent « debout, vivants et heureux ». « Le sport est essentiel pour maintenir notre condition physique et poursuivre notre mission. Il constitue également un vecteur de cohésion sociale, non seulement entre les Forces de défense et de sécurité (FDS), mais aussi avec l’ensemble de la population », a laissé entendre le chef de bataillon. Pour lui, cette synergie renforce l’engagement des FDS dans la lutte contre le terrorisme.

Noufou NEBIE

Salimata DAO

(Stagiaire)