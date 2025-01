BURKINA-KOSSI-MESSAGE-PRESIDENT-APPRECIATION-CITOYENS

Kossi/Message du président du Faso : Des citoyens de Nouna solidaires

Nouna, (AIB)-A travers un micro trottoir, des habitants apprécient le message du président du Faso, ce lundi 13 janvier 2025, à l’occasion de la traditionnelle montée des couleurs.

Des citoyens de la ville de Nouna apprécient le message du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le lundi 13 janvier 2025, lors de la traditionnelle montée des couleurs.

Pour Fernand Badiel, professeur dans la ville de Nouna, comme à son habitude, le président du Faso est resté droit dans ses bottes, avec un franc parlé qu’il apprécie.

« De la même façon que les autres peuvent nous taxer de ceci ou de cela et ce n’est pas à chaque fois qu’il faut renvoyer au coup de l’âne le même coup mais il faut quand même réagir pour que les gens comprennent que nous n’allons pas dormir sur nos lauriers, il est question de défendre notre souveraineté, la liberté d’indépendance réelle, et pour cela il ne faut pas se taire et laisser les autres nous marcher dessus », a-t-il dit.

M. Badiel a apprécié la sortie du président du Faso, et a précisé qu’il a tout son soutien et son encouragement.

« Il faut faire bloc autour du chef de l’Etat et dans cette dynamique Dieu voulant les choses iront mieux pour le Burkina Faso », a-t-il lancé à la population.

La gérante du maquis dénommé 22 places, Béatrice Dembélé, a quant à elle solidaire avec le président du Faso.

Elle a indiqué avoir suivi le message du président du Faso qu’elle a trouvé poignant.

« Tout ce qu’il a dit c’est ce que nous constatons actuellement. N’eut été l’AES nos yeux ne s’ouvriront pas pour mieux comprendre ce qui se passe avec les impérialistes », a ajouté Mme Dembélé.

Selon la gérante, elle soutient Ibrahim Traoré qui est sur la bonne voie.

« Nous sommes très fiers de lui. Qu’il sache que le peuple est avec lui. Vaille que vaille nous allons tenir et l’accompagner », a-t-elle poursuivi.

Au peuple Burkinabè, Béatrice Dembélé, a demandé la solidarité autour du chef de l’Etat et une union sacrée pour la victoire sur l’impérialisme.

