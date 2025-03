BURKINA-KOMONDJARI-COLLECTIVITE-REDEVABILITE

Komondjari/Redevabilité : La commune de Gayéri fait son bilan de 2024

Fada N’Gourma, 27 mars 2025 (AIB)-Le président de la délégation spéciale (PDS) par intérim de la commune urbaine de Gayéri, Emmanuel Lankoandé, a fait le bilan de l’année 2024, le mercredi 26 mars 2025 au cours d’une journée de redevabilité délocalisée à Fada N’Gourma, sous le thème « Participation citoyenne de la commune dans un contexte d’insécurité ».

Les collectivités territoriales se doivent de mettre en œuvre des actions de développement local qui tiennent compte des besoins réels des populations et qui contribuent à l’amélioration de leurs conditions de vie.

Le législateur burkinabè fait obligation au président du conseil de collectivité de rendre compte aux habitants de son essor territorial.

A cet effet, soucieux de la bonne gouvernance et dans le cadre de ses activités, la commune urbaine de Gayéri, a organisé le mercredi 26 mars 2025, une journée de redevabilité délocalisée à Fada N’Gourma, sous le thème « Participation citoyenne de la commune dans un contexte d’insécurité » en présence des représentants des sectoriels et d’Organisation de la société civile (OSC).

Selon le Président de la délégation spéciale (PDS) par intérim, Emmanuel Lankoandé, l’économie de la commune de Gayéri a été éprouvée par la crise sécuritaire.

Il a soutenu que les taxes prélevées sur les animaux en fourrière au cours de l’année 2024 constituent le pilier des recettes propres de sa commune.

« Ces recettes s’élèvent à plus de 13 millions de F CFA. Néanmoins, les recettes propres de la mairie de Gayéri, le report des recettes des années antérieures et les subventions des partenaires financiers et techniques ont permis à la collectivité de réaliser des activités en termes d’investissements et de fonctionnements dans les domaines de l’éducation, la santé, l’eau et la jeunesse », a précisé M. Lankoandé.

Pour lui, avec l’appui des partenaires, la mairie a organisé plusieurs types de formations aux différentes couches sociales dans le cadre du renforcement du capital humain au cours de cette année 2024.

Au regard de la faible mobilisation financière liée à la crise sécuritaire, le PDS par intérim s’est réjouit des réalisations de 2024.

Il a déclaré que pour des projets structurants, la délégation spéciale projette de mener des actions comme l’amélioration de la taxe sur le port d’armes à travers la mise à jour des détenteurs d’autorisation de port d’arme, l’amélioration du recouvrement de la taxe de résidence et celui les agrégats.

Pour Emmanuel Lankoandé, l’opérationnalisation du recouvrement de la taxe d’abattage et d’inspection ne sera pas en reste.

Les participants ont apprécié la tenue de cette journée de redevabilité et ont émis des recommandations et des plaidoyers pour améliorer les activités de développement de la commune.

L’agent de la direction régionale de l’Agence nationale d’appui au développement des collectivités territoriale de l’Est, Ilyasse Kaboré, a encouragé la tenue de cette session.

Selon lui, sans redevabilité, il n’y a pas de visibilité et a poursuivi en soutenant que la redevabilité permet à la collectivité de relever ses faiblesses et ses forces dans la réalisation des activités.

« Avec la mise en cause, la collectivité pourrait mieux s’organiser et mieux s’orienter les investissements », a-t-il clamé.

