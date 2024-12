BURKINA-KOURITTENGA-TRADITION-NAKOBO

Kourittenga : Le chef coutumier de Pouytenga témoigne sa reconnaissance aux ancêtres

Koupéla, (AIB)- Sa majesté Naaba Sarigdba de Pouytenga, a célébré, le samedi 21 décembre 2024, sa 40e édition de ‘’Nakobo’’, pour témoigner sa reconnaissance aux mânes des ancêtres pour leurs bienfaits. La cérémonie est placée sous le thème : « L’union à travers la tradition pour la paix au Faso ! ».

La cour royale de Pouytenga dans la province du Kourittenga, a vibré le samedi 21 décembre 2024, au rythme des pas de danses traditionnelles tels que le Warba et le Zaoré, pour célébrer la 40e édition de ‘’Nakobo’’ de sa majesté Naaba Sarigdba de Pouytenga. A cette occasion, sa majesté a partagé un repas avec les autorités de la province du Kourittenga et l’ensemble des populations venues pour la circonstance.

Pour cette célébration, le Malgr-naaba, l’un des ministres de sa majesté naaba Sarigdba, revient sur la signification du Nakobo. « Le Nakobo est une fête traditionnelle qui se célèbre chaque année, c’est à dire que c’est un moment choisi pour dire merci à Dieu pour toutes les grâces et encore implorer les mânes des ancêtres pour la paix, la santé et le bonheur des populations », a-t-il indiqué.

Le ministre a remercié ceux qui se sont associés à l’évènement et ont contribué de diverses manières pour sa tenue effective. Selon le prince de la famille royale de Pouytenga, Didier Kaboré, vu le thème retenu pour ladite édition, c’est de promouvoir la paix et de renforcer la cohésion sociale à travers la tradition.

« La célébration de cette 40e édition de Nakobo, c’est de rendre gloire à Dieu qui a assisté sa majesté le Naaba Sarigdba dans sa sagesse et de sa volonté de pouvoir promouvoir la paix, la cohésion et le vivre ensemble pour un retour de la stabilité dans notre pays », a précisé M. Kaboré. Il a invité la jeunesse à réincarner nos valeurs ancestrales et le bénéfice profitera à la nation entière.

Le haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, accompagné des corps constitués de la province, ont marqué de leur présence à cette célébration. « Nous sommes venus au nom du gouverneur de la région du Centre-Est, souhaiter à sa majesté Naaba Sarigdba de Pouytenga bonne célébration de cette 40e édition de Nakobo et de lui traduire toutes ses gratitudes pour ses contribution à la promotion de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Long règne à sa majesté et que Dieu nous montre les prochaines», a soutenu M. Ilboudo.

