Loroum : Des jeunes prônent la paix à travers des activités socio-culturelles

Titao, (AIB)-Des jeunes de la commune de Titao, ont participé le mardi 17 décembre 2024, à une série d’activités entrant dans le cadre d’une journée de promotion de la paix et de la cohésion sociale au sein de la jeunesse baptisée

« Journée communale de la Jeunesse ». L’activité a connu la présence des autorités locales, coutumières et religieuses.Cette journée communale de la jeunesse de Titao, est organisée le mardi 17 décembre 2024, par l’Association monde rural (AMR), dans le cadre de la mise en œuvre du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel (PCRSS).

Au menu de cette journée, une course cycliste féminine, un maracana, de la parenté à plaisanterie et une conférence sur le thème « contribution de la jeunesse à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale ».« Nous avons échangé sur la paix et la cohésion sociale. On nous a dit comment respecter nos traditions et coutumes. Aller à la source est un aspect important », a souligné un participant à la conférence.

Le conférencier, Daouda Dera, a apprécié l’initiative et a indiqué que la situation sécuritaire a fortement remis en cause la légendaire tradition d’hospitalité et de respect du pays.Il a expliqué que la jeunesse constitue la frange la plus importante du Burkina Faso. « Il est important que les jeunes s’impliquent dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale », a précisé M. Dera.Le coordonnateur provincial de l’AMR, Soumaila Mandé, a dit que c’est un ensemble d’activités qui ont contribué à un brassage de la population. « Nous avons pu tenir une course cycliste, une conférence, un maracana. Ces activités ont permis un brassage de la population », a-t-il ajouté.

