Zondoma/Gouvernance locale : La population de Gourcy invitée à payer les impôts

Gourcy, 20 déc. 2024 (AIB)- La Délégation spéciale de la commune de Gourcy a invité le 19 décembre, au cours du bilan de la gestion de sa collectivité, la population à payer les impôts pour permettre la réalisation des infrastructures, a constaté l’AIB.

Le code général des collectivités territoriales impose aux présidents des collectivités de rendre compte annuellement de la gestion des affaires locales aux citoyens. La Délégation spéciale de la commune de Gourcy s’est pliée à cette exigence en organisant ce jeudi 19 décembre 2024 une session de redevabilité qui a connu la présence des forces vives de la commune.

Pendant cette session publique, le Président de la délégation spéciale Bosso Toé Kaba Téré entouré de ses collaborateurs, a présenté la situation de la commune en termes de mobilisation de ressources, de réalisations et de perspectives.

En resumé, sur un budget estimé à 453 510 591 francs, la commune affiche un taux de réalisalisation de 37,06% au niveau des investissements contre 55,16% au fonctionnement: des taux expliqués par les mesures restrictives édictées par le gouvernement. Il a aussi saisi l’occasion pour interpeller les populations en les invitant à se départir de certains actes d’incivismes et à participer au développement de leur commune.

Tout en félicitant le Président de la délégation spéciale pour l’initiative de rendre compte, les intervenants ont exprimé le vœu de voir la commune disposer d’une salle de conférence de grande capacité et d’une voirie plus saine. « La commune ne pourra réaliser vos attentes que sur la base des impôts que vous payés » a indiqué le président Bosso Kaba Toé Téré, réagissant aux préoccupations et attentes des populations.

Il a de ce fait invité les citoyens à s’acquitter de leurs obligations fiscales afin de permettre la réalisation des infrastructures à leur profit. Selon les organisateurs, cette session dénommée Espace de dialogue et d’interpellation communautaire (EDIC) a été possible grâce à l’accompagnement de l’Association monde rural (AMR) intervenant dans le cadre de la mise en œuvre du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel (PCRSS).

Agence d’Information du Burkina

AK/AS/ATA