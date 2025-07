FOOT-BFA-AFR-SPORT-CAF-CHAN2025

Préparatifs CHAN2025 : 25 Etalons A’ à Douala (Cameroun) pour un tournoi amical

Ouagadougou, 14 juil. 2025 (AIB)-L’entraineur des Etalons A’ du Burkina Faso Issa Balboné a dévoilé lundi à Ouagadougou, lors d’une conférence de presse, une liste de 25 joueurs pour prendre part au « Tournoi de Douala » au Cameroun, dans le cadre des préparatifs du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), a constaté l’AIB.

L’équipe A’ quitte Ouagadougou le 17 juillet prochain pour prendre part à ce Tournoi de Douala au Cameroun qui se déroulera du 21 au 28 juillet. Les Etalons locaux rallieront la Tanzanie, leur base, pour prendre part au CHAN. Le tournoi regroupera trois pays à savoir le Burkina Faso, le Niger et la Guinée.

L’objectif de ce tournoi amical est selon le coach Balboné, «d’aller régler nos systèmes de jeu au niveau technico-tactique et voir physiquement nos joueurs et la forme des équipes » car pour le CHAN, « nous voulons aller jusqu’au bout et ramener quelque chose à Ouagadougou ».

Le technicien burkinabè qui a démarré ses préparatifs depuis le 6 juillet avec un travail de présélection à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou, lui a permis de convoquer 25 joueurs pour le tournoi de Douala. A l’issue de ce tournoi, 23 joueurs seront retenus pour le CHAN.

Le Burkina Faso est logé dans la poule B à 5 équipes, avec la Tanzanie (un des pays hôtes de la compétition), le Madagascar, la Mauritanie et la Centrafrique. C’est le match Tanzanie # Burkina Faso qui ouvrira la compétition à Dar es Salam le 2 Août prochain.

Le CHAN 2025 se joue du 2 au 30 Août. Il se déroule dans trois pays. Il s’agit du Kenya, de l’Ouganda et de la Tanzanie.

Voici la liste des 25 joueurs retenus

Gardiens de but : Ladji Sanou (AS SONABEL), Moussa Traoré (ASFAB), Mathieu Convelbo (Rahimo FC)

Défenseurs : Patrick Malo (USFA), Abass Guiro (ASFB), Enoch Belem (SC Majestic), Christopher Ouattara (Rahimo FC), Walid Guira (AS SONABEL), Hadalou Sagné (AS Douanes), Khalifa Nikiéma (AS Douanes), Moumoune Diallo (Sporting Cascades)

Milieux : Abdoulaye Touré (ASFA-Y), Tertus Bagré (Real du Faso), Franck Aimé Tologo (Vitesse FC), Cédric Barro (Rahimo FC), Adjibadé Chitou (Real du Faso), Konaté Damassi (AS SONABEL), Ousmane Sirri (ASFB)

Attaquants : Romain Athiou (AS SONABEL), Karim Baguian (USFA), Souleymane Sangaré (Sporting Cascades), Youssouf Kaboré (SC Majestic), Eliazar Ouattara (SC Majestic), Yves Koutiama (USFA), Papus Nasser Ouattara (Vitesse FC).

Agence d’information du Burkina

as/ata