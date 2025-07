BURKINA-ONG-COMPETITION-PHASES-FINALES

Burkina/Compassion International : 800 jeunes prêts à dévoiler leurs talents aux compétitions nationales « Mon Talent »

Ouagadougou, 14 juil. 2025 (AIB)- L’ONG Compassion International Burkina Faso, en partenariat avec ses églises évangéliques partenaires, a lancé lundi, la deuxième édition des phases finales des compétitions nationales «Mon talent», pour permettre à 800 jeunes Burkinabè de dévoiler leurs talents dans divers domaines tels que la culture, le sport et la musique.

« La 2e édition des compétions nationales Mon talent s’est déroulé sur une durée de 24 mois. Elle a été organisée graduellement à l’échelle provinciale, régionale et nationale pour marquer une étape cruciale de notre égarement en faveur du développement holistique des jeunes », a déclaré le directeur national de l’ONG Compassion International Burkina Faso, Issaka Kiemtoré.

Selon M. Kiemtoré, 800 jeunes participent à ces phases finales pour révéler leurs talents dans divers domaines comme la culture, le sport et la musique.

Le premier responsable de Compassion International, s’exprimait lundi à Ouagadougou, lors du lancement officiel de la 2e édition des phases finales des compétitions nationales «Mon talent».

Issaka Kiemtoré, a indiqué que les différentes compétitions des phases éliminatoires ont permis de créer une saine émulation, un cadre d’expression, de valorisation des talents de plus de 7000 jeunes dont l’âge est compris entre 12 et 22 ans, à travers une diversité de disciplines sportives, artistiques oratoires, culinaires, culturelles et entrepreneuriales.

« Chers jeunes finalistes, vous êtes aujourd’hui le visage de l’espoir, les voix du changement, les modèles de demain », a-t-il ajouté.

Le directeur national de Compassion International a souligné, que le chemin parcouru depuis les phases provinciales à ce jour, témoigne l’engagement des jeunes dans la créativité et la discipline.

A ses dires, ces phases finales constituent une plateforme d’envol et un appel pour les jeunes à aller plus loin et à être des artisans de paix, de développement et de foi.

Le porte-parole des finalistes, Doriane Pétambou, a expliqué que les jeunes ont compris que leurs potentiels peuvent contribuer à servir la génération actuelle.

Mlle Pétambou, a également remercié Compassion International qui œuvre à l’épanouissement des enfants et des jeunes au Burkina Faso.

« Grace au soutien des institutions publiques, privées et des églises partenaires, nous avons pu franchir des étapes que beaucoup croyaient impossible », a-t-elle confié.

Le ministre en charge de la Jeunesse, Anûuyirtole Roland Somda, a soutenu que la 2e édition des compétions nationales « Mon talent », incarne le reflet d’une jeunesse audacieuse, talentueuse et résolument engagée à transformer l’avenir.

« Aujourd’hui, nous célébrons l’engagement, la passion, l’audace de créer et de rêver et la force de croire en soi », a-t-il dit.

Le ministre Somda, a salué l’engagement constant de Compassion international Burkina Faso et ses églises partenaires pour ses multiples actions en faveur des jeunes.

Il a aussi souhaité que chaque compétiteur reparte de cette aventure, enrichi non seulement de nouvelles compétences mais également de rencontres inspirantes, d’une confiance renouvelée et d’une vision plus large de son propre potentiel.

Créée en 1952, l’ONG Compassion International fait du bien-être des enfants, son cheval de bataille.

