Boussé : Une vingtaine d’élèves du Kourwéogo formés aux compétences de vie courante

Boussé, 28 mars 2025 (AIB)- Le Réseau pour la promotion et l’autonomisation de la femme rurale (REPAFER), a formé, les 27 et 28 mars 2025 à Boussé, une vingtaine d’élèves issus d’établissements scolaires de la province du Kourwéogo, sur les compétences de vie courante et les droits à la santé sexuelle et reproductive. L’atelier a réuni les autorités provinciales en charge de l’Enseignement secondaire.

Tenue les 27 et 28 mars 2025, cette session de renforcement des capacités était destinée aux membres des bureaux de clubs « yam pukri » des établissements secondaires de la province.

Pendant ces deux jours, les participants ont bénéficié des enseignements de Moussa Nikiema, administrateur des affaires sociales, sur des thématiques telles que l’estime de soi, la prise de décision, la pensée critique, la gestion des émotions, la résistance aux influences négatives, les valeurs citoyennes et la question du genre.

Abordant les questions de santé sexuelle et reproductive, l’agent de santé, Solange Zida Kaboré, a sensibilisé les élèves sur la sexualité des jeunes et des adolescents.

Elle a mis l’accent sur les comportements à risque et leurs conséquences sur la santé des jeunes.

Pour l’assistant programme du REPAFER et coordonnateur de l’activité, Somdaïa Ilboudo, le programme YAM PUKRI vise à prévenir les mariages précoces et forcés par le maintien des filles à l’école, ainsi qu’à protéger et promouvoir les droits à la santé sexuelle et reproductive des jeunes.

« La mise en place des clubs scolaires permet d’impliquer les adolescents dans la lutte contre les mariages précoces et forcés tout en les responsabilisant sur leur sexualité », a-t-il expliqué.

L’objectif est de renforcer la résilience des élèves face aux risques d’abandon scolaire et de promouvoir une éducation de qualité.

Le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire, Abdoulaye Sawadogo, a exprimé sa reconnaissance envers le REPAFER pour son engagement en faveur des scolaires.

Il a salué l’accompagnement apporté à son département dans sa mission d’éducation, en particulier auprès des élèves en situation de vulnérabilité et des jeunes filles.

Assurant de sa disponibilité à soutenir le projet, M. Sawadogo, a exhorté les participants à jouer le rôle de relais auprès de leurs camarades pour une diffusion plus large des enseignements reçus.

Avec cette initiative, le REPAFER espère contribuer à la formation de citoyens responsables, patriotes et compétents, en phase avec les besoins du Burkina Faso.

