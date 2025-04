Burkina-Centre-Ouest-Mobilisation-Soutien-Président-Traoré

Koudougou : Jeunesse en masse pour Soutenir le Président Traoré

Koudougou, 30 avr. 2025 (AIB) – Par centaines, les jeunes de Koudougou ont pris d’assaut la Place de la Nation mercredi, pour exprimer leur solidarité et leur soutien indéfectible au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Malgré le déplacement en masse des membres de la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne (CNAVC) vers Ouagadougou pour une mobilisation plus large, l’énergie et la détermination des jeunes restés à Koudougou ont rapidement transformé le rassemblement en une marée humaine.

Dès 8h30, la Place de la nation de Koudougou a été inondée de slogans et de chants patriotiques, reflétant l’adhésion de la jeunesse locale aux initiatives et à la vision du Président Traoré.

Cette marche pacifique, née de l’élan spontané des participants, illustre l’engagement civique profond de la jeunesse de la région du Centre-Ouest. Et Jean-Baptiste Kiendrebeogo, un ressortissant de Nandiala, localité située à 25 km de Koudougou, qui a rallié Koudougou pour la marche, de lâcher : « cette mobilisation suivie de marche témoigne des aspirations de la jeunesse à voir se poursuivre les efforts cruciaux pour le développement et la consolidation de la stabilité au Burkina Faso ».

Il a ajouté « pour rien au monde, nous n’allons abandonner notre IB, notre envoyé de Dieu à la merci des gens en perte de vitesse et qui par des manœuvres dilatoires veulent éteindre notre révolution ».

A noter que cette marche spontanée n’était pas au programme en raison du déplacement des membres de la CNAVC par centaines à Ouagadougou. Etudiants, élèves et jeunes tous azimuts, ont ainsi tenu coûte que coûte à s’organiser spontanément pour donner de la voix en ce jour mémorable du 30 avril 2025.

Agence d’information du Burkina

FGB/PB/AS/ATA