Gourma/Marche-meeting : Les forces vives de la région de l’Est expriment leur soutien au capitaine Traoré

Fada N’Gourma, 30 avril 2025 (AIB)-La Coordination de la veille citoyenne de l’Est, a sonné une mobilisation, ce mercredi 30 avril 2025 à Fada N’Gourma, pour exprimer leur soutien indéfectible au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Les forces vives de la région de l’Est ont arpenté les différentes artères de la ville de Fada N’Gourma, ce mercredi 30 avril 2025, en scandant des slogans favorables au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré tout en décriant les propos malveillants du général Michael Langley.

Selon le coordinateur régional de la veille citoyenne de l’Est, Mahamane Traoré, cette forte mobilisation est un signal fort pour montrer au général Michael Langley que le président du Faso le capitaine Ibrahim Traoré n’a pas besoin des ressources minières pour assurer sa protection.

«Son peuple est là, sa jeunesse est derrière lui pour sa protection. Michael Langley a intérêt à se ressaisir», a clamé le coordinateur régional de la veille citoyenne de l’Est.

Pour Mahamane Traoré, avoir affaire au capitaine Ibrahim Traoré, c’est avoir affaire à tout le peuple burkinabè.

Le gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, a salué la forte mobilisation de la population sortie pour magnifier leur soutien au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré pour son leadership et sa vision vers un Etat véritablement souverain.

Il a exhorté les populations à maintenir de manière permanente cette flamme de soutien au pouvoir actuel.

« Ce soutien doit se maintenir en termes de franche collaboration avec les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) qui sont dans la dynamique jour et nuit de reconquête de leur territoire régional et national », a soutenu le gouverneur de la région de l’Est.

