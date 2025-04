BURKINA-KOSSI-MARCHE-SOUTIEN-TRANSITION.

Kossi/Marche de soutien : La veille citoyenne de Djibasso dit non à l’ingérence étrangère

Djibasso, 30 avril 2025 (AIB)-La veille citoyenne de Djibasso, a exprimé sa solidarité et son soutien au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ce mercredi 30 avril 2025 à Djibasso, à travers une marche de soutien, en disant non à l’ingérence étrangère.

Le terrain communal de Djibasso a accueilli une marée humaine, ce mercredi 30 avril 2025, pour la marche de soutien au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré avant de se diriger à la mairie.

Les manifestants étaient munis de drapeaux et de pancartes à l’image du Président Ibrahim Traoré.

Le porte-parole des organisateurs, Dembelé Hassa Nicodème, a salué la grande mobilisation de la population de Djibasso pour exprimer sa solidarité et son soutien au président du Faso à l’instar des autres localités du Burkina.

Par la même occasion, il a appelé la jeunesse à la vigilance pour démasquer les fossoyeurs de la révolution progressiste et populaire prôné par le capitaine Ibrahim Traoré.

Le premier vice-président de la délégation spéciale, le Pasteur Soumaïla Ganamé, a, au nom du président de la délégation spéciale de Djibasso, accusé les propos du général américain Mickaël d’ingérence dans les affaires qui ne le regarde pas.

En rappel, le général Lengley a, lors de son allocution au sénat américain, accusé le capitaine Ibrahim Traoré de s’approprier l’or du Burkina pour sa sécurité.

« Propos mensonger et diffamatoire qui a pour seul but d’agresser le pays des hommes intègres. Fort de ce constat nous peuples épris de paix, allons défendre notre leader bien aimé », a indiqué le Pasteur Ganamé.

Pour lui, les différentes interventions qui ont pour but de mettre en garde toutes actions hostiles seront traitées comme il le faut.

Après les différentes interventions, la foule s’est dirigée au poste de douanes avec des slogans révolutionnaires.

Le premier vice-président de la délégation spéciale, a laissé entendre qu’aucun apatride n’a sa place dans la commune de Djibasso.

Les responsables coutumiers ont également été présents pour apporter leur soutien aux autorités de la transition et au capitaine Ibrahim Traoré, sans lui ont-il dit, la commune était inexistante.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/bz