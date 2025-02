Burkina-Kossi-Atelier-Formation

Kossi : Des leaders communautaires sensibilisés sur la protection des enfants en situation d’urgence

Nouna, 21 fév. 2025 (AIB)-Des leaders communautaires de la province de la Kossi, ont été formés, le jeudi 20 février 2025, sur la protection des enfants en situation d’urgence, lors d’un atelier de formation.

Le Burkina Faso est confronté a une crise sévère et multiforme due aux activités des groupes armés.

Les enfants qui sont durablement affectés sont contraints de fuir leur localité respective.

Pour faire face aux difficultés, des acteurs sous la conduite de l’Etat s’organisent pour apporter des réponses adaptées à cette situation d’urgence.

C’est dans cette optique, que des leaders communautaires ont été formés, le jeudi 20 février 2025 à Nouna.

Dans sa communication, le directeur provincial en charge de l’Action humanitaire, Alassane Kagoné, a présenté cinq axes prioritaires en vue d’assurer un niveau de réponse et de protection le plus élevé possible en situation d’urgence.

Ces priorités ont été identifiées a partir d’une panoplie de violation du droit à la protection des enfants en vue de susciter des activités durables pour la protection des enfants.

Il s’agit de constater si l’enfant est en séparation familiale, recruté par les groupes armés, s’il est dans une situation d’exploitation basé sur le genre, si son intégrité physique est atteint, ou s’il est dans une situation de détresse psychosociale.

L’objectif de la prise en charge de l’enfant en situation d’urgence vise à prévenir et a résoudre les problèmes d’abus, de négligence et de violence vécues ou subits par les enfants.

Le communicateur a aussi cité les actions de prises en charge et de protection à travers un environnement protecteur.

Alassane Kagoné, a souligné que le mécanisme de protection des enfants en situation d’urgence est en marche dans la région de la Boucle du Mouhoun et dans la province de la Kossi.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/yo