Ioba : La CEB de Dano a lancé ses activités sportives et culturelles à Gnikpière

Dano, 21 fév. 2025 (AIB)- Le chef de la circonscription d’éducation de base (CEB) de Dano, Tibouo-ion Romaric Somé, a lancé les activités sportives et culturelles à l’école de ladite CEB à Gnikpière, le mercredi 12 février 2025.

La cérémonie de lancement des activités sportives et culturelles de la CEB de Dano était placée sous la présidence du président de la délégation spéciale de ladite commune représenté par Yacouba Sawadogo.

L’édition 2024-2025 du sport et de la culture de la CEB de Dano est parrainé par un membre de la jeune chambre internationale (JCI) « Dano Mont Ioba », Firmin Somé .

Les autorités coutumières, les populations du village de Gnikpière, les parents d’élèves, les élèves et les enseignants et les encadreurs n’ont pas marchandé leur participation à la cérémonie de lancement. Des interventions, des ballets traditionnels et un match de football ont ponctué l’ouverture de la saison sportive et culturelle des écoles primaires de Dano.

Le match d’ouverture a opposé l’école de Gnikpière à celle de Gnigbaman. Dès l’entame du jeu, les joueurs de Gnikpière poussés par leur public ont lancé des actions offensives. Celles-ci n’ont pas abouti à l’ouverture du score. C’est l’équipe de Gnibgaman qui a inscrit l’unique but de la rencontre à la 20e minute de la première partie du match. Score final 1 but à 0 en faveur de Gnigbaman. Gnikpière est éliminée de la compétition.

Dans son discours, le chef de la CEB de Dano, Tibouo-ion Romaric Somé a salué la forte mobilisation à cette cérémonie. Il a rappelé l’importance de l’organisation du sport, de la culture et des loisirs à l’école primaire.

M. Somé a relevé qu’à travers ces activités, les élèves vont apprendre à se connaître, à tisser de nouvelles relations et à être solidaires. C’est pourquoi, le thème « Sport, culture et loisirs pour le civisme et la cohésion sociale à l’école primaire » a été retenu pour cette année, a-t-il ajouté. Le chef de la CEB a invité les enseignants à se départir de toute passion afin de permettre aux élèves de sympathiser par le biais de ces activités.

Le parrain, Firmin Somé a dit que le thème de cette saison sportive et culturelle interpelle à la communication, à la solidarité et à la cohésion sociale. « J’invite l’ensemble des acteurs au fair-play, à l’amitié et à la courtoisie tout au long du déroulement de ces compétitions », a insisté le parrain.

A la mi-temps du match d’ouverture le comité d’organisation a remis des attestations de reconnaissance à des enseignants pour leur dévouement à accompagner le sport, la culture et les loisirs dans la CEB de Dano.

Agence d’information du Burkina

