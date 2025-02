Burkina-Kourittenga-Cadre-Concertation-Provincial

Kourittenga/CCP 2025 : L’association ASAFF décline ses perspectives d’actions du projet ‘’Ma Santé, Mes Droits’’

Koupéla, 21 février 2025 (AIB)- La province du Kourittenga a tenu ce vendredi 21 février 2025, sa première session ordinaire de cadre de concertation provincial de l’année 2025 à Koupéla en présence des acteurs au développement de la province.

La première session ordinaire du cadre de concertation provincial du Kourittenga, tenu le vendredi 21 février 2025, a pour l’objectif de permettre aux membres d’échanger sur des sujets d’intérêt de la vie de la province.

L’Association Solidarité Action Faire Face (ASAFF) à travers son projet « Ma Santé, Mes Droits », a présenté ses perspectives d’actions entres autres, la promotion éducative, économique des jeunes et des femmes, la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes et la protection des enfants.

« Dans le cadre de la promotion sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents, la tranche d’âge ciblée est de 10 à 19 ans. Le projet se veut aussi d’impulser l’élan de l’éducation à la vie familiale des jeunes, tant, dans le milieu scolaire qu’en milieu communautaire», a indiqué le chargé de projet de l’association ASAFF, David Koné.

Selon lui, pour l’atteinte des objectifs, des activités d’animation et de sensibilisation se mènent sur le terrain.

«Il ya des comités de feedbacks qui sont mis en place pour favoriser le retour des informations», a-t-il laissé entendre.

La direction provinciale du Sport et des loisirs a décliné la politique sportive dans la province, l’apport des activités sportives au niveau de la province et des perspectives pour l’année en cours pour le bien-être des populations.

Le nouvel encadrement juridique de la promotion immobilière au Burkina Faso a été présenté aux membres participants par le secrétaire général du Kourittenga, Fernand Ndo.

Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a expliqué que les objectifs sont atteints car ce cadre de concertation a permis aux différents membres d’avoir des connaissances et des informations sur les thématiques évoquées.

«Des recommandations ont été faites quant à la mise en œuvre des stratégies entourant les thématiques examinées», a-t-il dit.

Le Haut-commissaire, a salué la présence et la participation active des acteurs au développement.

Moctar Ilboudo, les a invité à une synergie d’action en vue dune meilleure définition des objectifs de développement au niveau provincial.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/yo