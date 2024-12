Burkina-Kossi-Santé-Comité-Gestion-Renouvellement

Kossi : 10 formations sanitaires renouvellent leur comité de gestion

Nouna, (AIB)-Le président du conseil technique de santé, le médecin chef du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Nouna, Dr Dieudonné Kientega, ont recommandé, le vendredi 20 décembre 2024, le renouvellement des comités de gestion de 10 formations sanitaires sur les 40 de la province de la Kossi.

Le conseil technique de santé du district sanitaire de Nouna, a recommandé, le vendredi 20 décembre 2024 à Nouna, le renouvellement des Comité de gestion (COGES) de 10 formations sanitaires.

Abou Sambo, a, dans sa communication, présenté le rôle du bureau du COGES, les critères de fonctionnalités, la durée du mandat et le profil des personnes à élire.

Il a également souligné l’importance du COGES qui est un organe de gestion participatif état- communauté a but non lucratif et d’utilité publique.

«Actuellement dans le district sanitaire de Nouna tous les COGES ont leur mandat terminé», a précisé Abou Sambo.

Pour lui, cela engendre des conséquences négatives sur le fonctionnement des formations sanitaires.

Il a ajouté que sur 40 formations sanitaires 10 seulement ont pu renouveller leur COGES .

En rappel, le comité technique de santé du district est composé entre autres, de l’équipe cadre du district, des comités de gestion des formations sanitaires, des ONG et associations, des leaders d’opinion, du représentant des agents de santé à base communautaire (ASBC) et des infirmiers chef de poste (ICP).

Le comité technique est chargé entre autres de suivre et évaluer la mise en œuvre du plan de développement sanitaire et des plans de travail annuel au niveau du district, de formuler des recommandations pour apporter des solutions correctives dans la mise en œuvre des différents plans.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/yo