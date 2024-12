BURKINA-LERABA-MINE-ACTEUR- SENSIBILISATION

Léraba : La population de la commune rurale de Dakoro sensibilisée sur le nouveau code minier

Sindou, (AIB)- Le ministère en charge des Mines, a sensibilisé, le vendredi 20 décembre 2024, la population de la commune rurale de Dakoro, sur le nouveau code minier du Burkina Faso.

Œuvrer à renforcer la cohabitation pacifique entre les acteurs intervenant dans le secteur minier, tel est l’objectif de la sortie de sensibilisation du ministère en charge des Mines, le vendredi 20 décembre 2020 à Dakoro, une commune rurale de la province de la Léraba.

Plusieurs modules ont été développés le directeur des affaires juridiques et du contentieux du ministère en charge des mines et des carrières, Dodbzanga Tousma.

Il a expliqué à la population de Dakoro les innovations et les avantages que regorge le nouveau code minier au profit de tous les Burkinabè en général et en particulier des populations des zones comme Dakoro à forte potentialité minière.

A l’issue des échanges, le chef du village de cette commune rurale de Dakoro, Yaya Ouattara, a remercié le gouvernement pour ses initiatives de se mettre près d’eux afin de leur permettre de comprendre beaucoup de choses.

« Je demande vivement à vous tous, autorités des différents départements de notre commune de faire le compte rendu fidèle de cette rencontre à vos populations afin que le dialogue prime toujours pour la recherche de paix en notre sein », a ajouté Yaya Ouattara.

Selon lui, on ne peut pas évaluer leur satisfaction vis à vis de l’organisation pratique de ces ateliers que ce soit a Niankorodougou comme à Dakoro.

«On a senti une vraie mobilisation de la population, une vraie implication des premières autorités.

Pour le haut-commissaire de la province de la Léraba, Mahamadi Congo, c’est une fierté pour lui d’avoir reçu dans sa circonscription administrative ces ateliers de sensibilisation sur la réglementation minière.

« Ce sont des occasions qu’ils attendaient suite aux différentes crises liées à l’exploitation minière dans la province», a-t-il indiqué.

Mahamadi Congo a poursuivi que les différentes présentations sur le fond minier de développement et le contenu local, viennent répondre aux préoccupations qui avaient été émises et qui étaient source de tension entre la mine et la communauté.

Aussi, M. Congo, a salué le ministère en charge des Mines pour avoir pensé à venir sensibiliser les populations sur ces thématiques.

Le haut-commissaire a appelé les communautés impactées par les travaux miniers à s’unir, main dans la main, éviter les divisions et accompagner le gouvernement dans la réussite de ses actions qui sont actuellement posées.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/yo