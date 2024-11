Journées nationales d’engagement patriotique:Les corps constitués des Hauts-Bassins éclairés sur les symboles de l’État

Le gouvernorat de Bobo-Dioulasso, en collaboration avec la grande chancellerie des ordres burkinabè, a organisé une conférence publique sur les symboles de l’Etat au profit des corps constitués, le lundi 21 octobre 2024 à Sya. Ladite conférence s’inscrit dans le cadre de la deuxième phase des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Les autorités de la région des Hauts-Bassins cherchent à raviver le sentiment patriotique au sein de la population. Pour ce faire, elles ont organisé, en collaboration avec la grande chancellerie des ordres burkinabè, une conférence publique pour faire connaître les symboles de l’État aux corps constitués, le lundi 21 octobre 2024 à Bobo-Dioulasso. S’inscrivant dans le cadre des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, elle visait à renforcer la connaissance des symboles de l’Etat et à raviver le sens du devoir patriotique dans la région. Pour le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Mariama Konaté, cette conférence est une belle occasion pour raviver la fibre patriotique dans la région. « Pour demander à quelqu’un de s’engager de manière patriotique, il faut qu’il comprenne ce qu’est la patrie et qu’il connaisse les symboles qui la représentent », a-t-elle déclaré. Elle a, de ce fait, encouragé les participants à être des relais auprès de leurs communautés et à promouvoir activement les valeurs citoyennes et patriotiques dans leurs localités respectives. Mariama Konaté a insisté sur l’importance de prolonger l’engagement citoyen au-delà des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne. « Ce que nous voulons, c’est que les comportements que nous avons encouragés et l’engagement que nous avons demandé se prolongent au-delà de cette quinzaine », a-t-elle laissé entendre. Pour elle, il est essentiel que cela continue tout au long du cheminement de la nation, pour montrer à l’ensemble des autres pays que le Burkina Faso est un et indivisible, qu’il est une nation unie et prospère.

Intégrer les valeurs de la nation

Deux communications majeures ont été présentées lors de cette conférence. La première a porté sur les symboles de l’État ainsi que sur les valeurs patriotiques et citoyennes. Selon le secrétaire général de la grande chancellerie des ordres burkinabè, Emmanuel Sorgho, cette communication rappelle les quatre symboles nationaux qui sont l’emblème, l’hymne national, les armoiries et la devise. A l’entendre, ces symboles incarnent des valeurs telles que l’unité, la paix, l’honnêteté et le travail bien fait. « Les participants ont été invités à intégrer ces valeurs dans leur quotidien pour contribuer au développement d’une nation unie et prospère », a indiqué le secrétaire général. La seconde communication a porté sur les ordres burkinabè, un système conçu pour récompenser les travailleurs les plus méritants. Cette communication a été livrée par Emmanuel Sorgho qui a expliqué comment ces distinctions honorifiques sont attribuées aux citoyens qui se démarquent par leur engagement envers la nation. « Lorsque quelqu’un s’est engagé pour la patrie et qu’il se distingue par son mérite, la nation se doit de le reconnaître », a-t-il souligné. Pour mémoire, la deuxième phase des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne s’est tenue du 2 au 15 octobre 2024 sur toute l’étendue du territoire national.

Noufou NBIE

Salimata DAO

(Stagiaire)