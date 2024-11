Données à caractère personnel:Elèves et étudiants de Banfora sensibilisés

La Commission de l’informatique et des libertés (CIL) a organisé une campagne de sensibilisation sur la protection des données à caractère personnel dénommé « éducation au numérique » au profit des élèves et étudiants de Banfora, dans la région des Cascades, le jeudi 17 octobre 2024 au collège Sainte Thérèse de Banfora.

La Commission de l’informatique et des libertés (CIL) va au contact des élèves et les étudiants à travers une campagne de sensibilisation dénommée « éducation au numérique ». Dans ce sens, elle veut attirer leur attention sur les dangers liés à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC). Le jeudi 17 octobre 2024, la commission a rencontré les élèves et étudiants de Banfora, dans la région des Cascades. « Durant cette campagne de sensibilisation, nous allons partager avec cette franche jeune de la population les avantages liés à l’utilisation de cette technologie et ensuite les dangers qu’ils peuvent encourir dans l’utilisation de cette plateforme. Nous voulons, à travers cette séance de sensibilisation, forger des modèles pour le futur de notre nation », a expliqué le directeur des affaires juridiques et contentieux de la CIL, Désiré K.

A cette rencontre de sensibilisation, les communications ont porté sur le cadre juridique de la loi portant protection des personnes à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel, sur les enjeux de la protection des données personnelles et sur les règles de bonnes pratiques sur les réseaux sociaux. L’utilisation du numérique, a indiqué le directeur des affaires juridiques de la CIL, comporte aussi bien des avantages que des risques. « En étant bien informé de ces inconvenants, on sera à mesure de les éviter. C’est pour aussi permettre aux jeunes de ne pas tomber aux pièges que comportent les technologies de l’information et de la communication », a soutenu Désiré K. Yaméogo.

Le Conseiller technique du gouverneur de la région des Cascades, Boukary Dionou, représentant le gouverneur, a indiqué dans le discours d’ouverture de la rencontre que le numérique ouvre de « formidables opportunités » mais il pose aussi « des défis importants », notamment celui de la protection des données à caractère personnel. « A l’heure ou nos informations circulent à travers des plateformes numériques, il est essentiel que chaque citoyen, en particulier les jeunes soient conscients de l’importance de protéger ses données personnelles », a invité Boukary Dionou. C’est dans cette dynamique qu’il a salué cette initiative de la CIL qui, à l’en croire, permettra de susciter une prise de conscience individuelle et collective des enjeux de la protection des données à caractère personnel chez les bénéficiaires.

Le conseiller technique du gouverneur des Cascades a également exprimé sa reconnaissance à l’endroit de la Présidente de la Commission de l’Information et des Libertés (CIL), Hallguiéta Nassa, ainsi qu’à l’ensemble du collège des commissaires, et à toute l’équipe administrative de la CIL pour la rencontre de Banfora. Il a également exprimé sa reconnaissance à l’endroit des partenaires techniques et financiers qui accompagnent la CIL dans la réalisation de cette activité. Yaméogo. A la fin de cette campagne, a-t-il poursuivi, la CIL veut toucher plus de 800 personnes pour le bon usage des TIC. Pour rappel, « éducation au numérique » est organisée dans quatre régions du Burkina Faso. Il s’agit des régions du Centre-nord, du Centre-Est, des Cascades, et de la Boucle du Mouhoun.

Jean Paul YEKPAYE

(AIB/Comoé)