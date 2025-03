Burkina/Nord- Commémoration- 8 mars 2025

Journée du 8 mars : les femmes du Yatenga offrent 1.500.000 FCFA pour l’effort de paix

Ouahigouya 9 mars 2025 (AIB)- Les femmes de la région du Nord ont sobrement commémoré la 168ème Journée internationale de la femme en offrant samedi à la Maison de la femme, la somme de 1 500 000FCFA comme contribution pour l’effort de paix, a constaté l’AIB.

Les activités qui se sont déroulées dans l’enceinte de la maison de la femme de Ouahigouya ce samedi 08 mars ont été placées sous la présidence du Gouverneur de la région du Nord Thomas Yampa. A l’occasion Les femmes et filles de la province du Yatenga ont remis 1.500.000 Fcfa pour l’effort de paix.

La coordination régionale Nord des associations féminines a tenu à commémorer cette journée qui marque une étape importante de la lutte des femmes à travers le monde. Cette fête a été placée sous le thème : « Crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso, quelle stratégie pour promouvoir l’entreprenariat agricole des femmes ? ».

La coordonnatrice régionale des femmes du Nord Hadja Djénéba Sodré Sangarba au cours de la cérémonie a remercié les autorités régionales pour la mobilisation autour de cette commémoration, signe de leur engagement pour la cause de la femme burkinabè. Elle a surtout félicité les vaillantes femmes pour leur résilience tout en espérant que dans un avenir proche la situation sécuritaire et humanitaire sera stabilisée pour faciliter le retour des femmes déplacées pour participer activement au développement.

Le Gouverneur de la région du Nord Thomas Yampa qui s’est exprimé exclusivement en langue locale Mooré a exhorté les femmes à exploiter les potentialités régionales et toutes les opportunités qu’offre le gouvernement pour l’atteinte de la sécurité alimentaire au Nord. A cet effet il a lancé un appel aux communautés de faciliter l’accès des femmes à la terre, à l’eau et autres équipements nécessaires à la production.

Un des temps forts de cette commémoration a été la remise par les femmes et filles de la province du Yatenga d’une somme d’un million cinq cent mille francs (1.500.000) comme leur deuxième contribution à l’effort de paix.

Les femmes du Nord se sont mobilisées au cours de la journée à travers une exposition des produits maraîchers, de la transformation agricole, du tissage et du savoir-faire des femmes. Des communications sur les techniques de production agricole, de transformation et sur la santé sexuelle et reproductive ont mis fin à cette journée qui a été parrainée par le député Youssouf Ouédraogo et la chargée de mission à la Présidence Sanata Ouédraogo.

Agence d’Information du Burkina

pn/as/ata