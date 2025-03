Burkina – Association – Don de vivres – Veuves – PDI

8 mars : Une association offre des vivres à des veuves de Tanghin

Ouagadougou, 9 mars 2025 (AIB) – L’Association Teel Yaoba pour le développement du Burkina Faso a remis des vivres et des non-vivres à des veuves et à des personnes déplacées internes (PDI) de Tanghin, arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou.

Vingt sacs de riz de 25 kilogrammes, 20 bidons d’huile de 5 litres, 100 tee-shirts et 100 casquettes : tel est le don de l’Association Teel Yaoba pour le développement du Burkina Faso, remis à 20 veuves et femmes PDI de Tanghin, le samedi 8 mars 2025.

Basée dans l’arrondissement n°4 de Ouagadougou, l’association a voulu, à travers cet acte, célébrer autrement la Journée internationale des droits des femmes aux côtés des veuves et des personnes déplacées internes du quartier.

Selon le président de l’association, Idrissa Gansoré, ce don est un geste symbolique visant à soutenir les veuves et les femmes déplacées internes.

Il a indiqué que cette initiative a été rendue possible grâce à l’accompagnement de partenaires engagés pour le bien-être des couches défavorisées.

En plus de la remise de vivres et de non-vivres, l’association a organisé une activité de salubrité et une sensibilisation des populations sur la cohésion sociale dans la matinée du 8 mars, a précisé le président Gansoré.

La représentante des bénéficiaires, Alimata Kambou/Zongo, a exprimé sa gratitude pour ce don avant d’inviter les bonnes volontés à soutenir l’association dans sa dynamique solidaire.

Au cours de la cérémonie, les femmes ont également reçu des informations sur le Fonds d’appui aux activités rémunératrices des femmes (FARF).

La responsable du FARF dans la zone de Tanghin, Salamata Tamboura, leur a expliqué les conditions d’octroi et le mode de remboursement des prêts.

Mme Tamboura les a invitées à se regrouper en équipes de 2 à 6 personnes pour pouvoir soumettre une demande de prêt.

À noter que le ministère de l’Environnement a remis à l’association deux brouettes, des pelles, des pioches et des râteaux pour appuyer ses actions.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

ZO/ata