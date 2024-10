Burkina-Yatenga-Citoyenneté-Patriotisme

JEPPC : « Nous devons demeurer patriotes à tout instant de notre vie » Gouverneur du Nord

Ouahigouya 16 oct. 2024 (AIB)- En réponse à l’appel du Président du Faso pour l’engagement patriotique et la participation citoyenne, le Gouverneur de la Région du Nord Issouf Ouédraogo a convié ce mardi 15 octobre 2024 les corps constitués et les populations à une opération de don de sang au profit des malades et des forces combattantes engagées dans la reconquête du territoire a constaté l’AIB.

Les corps constitués, les corps habillés et les populations de la cité de Naaba Kango se sont mobilisés dans la matinée du 15 octobre 2024 pour clôturer les deux semaines d’intenses activités à Ouahigouya dans le cadre de la commémoration de la 2ème phase des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne. Plusieurs personnalités et les populations se sont mobilisées pour donner de leur sang pour sauver des vies.

Le ton a été donné par le premier responsable administratif de la région qui a été suivi par plusieurs autres personnes.

En marge de cette activité qui a eu pour cadre la place de la Nation de Ouahigouya, le Centre Hospitalier Universitaire de Ouahigouya a présenté la Clinique Mobile aux autorités et lancer par la même occasion le début des séances de dépistage gratuit du cancer de sein et du col de l’utérus au profit des femmes de 45 ans et plus.

Une opération spéciale d’établissement de CNIB a été organisée par les services de l’ONI Ouahigouya pour faciliter l’enrôlement de ceux qui sont dans des situations difficiles comme les déplacés de se procurer rapidement un document d’identification.

« Depuis le 2 octobre plusieurs activités comme la montée des couleurs dans tous les services publics, le port de tenues traditionnelles dans les activités publiques, le nettoyage des artères de la ville, des bureaux, des conférences sur le thème un cadre sain dans un environnement sain, ont été au programme. Cette date historique du 15 octobre nous a inspiré à organiser cette activité de collecte de sang qui est un acte patriotique. Au-delà de ces journées, je félicite et encourage les populations pour la parfaite mobilisation et je les exhorte à rester patriotes tout au long de l’année et pour toute la vie » a indiqué le Gouverneur Issouf Ouédraogo au terme des deux semaines d’activités dans les quatre provinces de la Région du Nord.

Agence d’Information du Burkina

PN/AS/ATA