Gourma/Journée d’engagement patriotique : L’Office national d’identification de Fada N’Gourma collecte du sang

Fada N’Gourma, (AIB)-L’antenne de l’Office national d’identification (ONI) de Fada N’Gourma a organisé, le mardi 15 octobre 2024 dans la cité de Yendabili, une opération de don de sang, à l’occasion de la 2e phase des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

C’est pour célébrer l’unité et la solidarité au sein de la nation lors des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, que les agents de l’antenne de l’Office national d’identification (ONI) de Fada N’Gourma, ont organisé le mardi 15 octobre 2024 à Fada N’Gourma, une opération de collecte de sang.

L’opération ouverte au public, a connu la participation de citoyens, des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des bénévoles.

La collecte de sang a permis de renforcer les liens de confiance entre les agents de l’antenne ONI de Fada N’Gourma et les citoyens.

Selon le chef de l’antenne de l’ONI à Fada N’Gourma, l’adjudant de police Sosthène Fulbert Zombré, la collecte de sang est organisée dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique pour répondre à l’appel du chef de l’Etat.

« Cette collecte de sang a été un véritable succès et a démontré que l’engagement citoyen et la solidarité peuvent transcender les barrières et créer une communauté plus forte et plus unie », a indiqué Adjudant Zombré.

Aussi, a-t-il ajouté, ce liquide précieux va aider les patients et les vaillants combattants blessés au front dont leur état en nécessite.

Le responsable de l’équipe de collecte de sang, le médecin généraliste Harouna Coulbaly, a souligné que leur séance attend au moins 30 poches de sang qui pourrait soulager un tant soit peu les malades pendant cette période cruciale.

Le directeur régional en charge des Droits humains de l’Est, Règma Kaboré, s’est réjoui de l’initiative de l’antenne ONI de Fada N’Gourma.

Pour lui, donner son sang c’est faire aussi preuve de l’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Agence d’information du Burkina

