Ganzourgou : Un forum provincial pour lutter contre la déperdition scolaire

Zorgho, (AIB) – La direction provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Ganzourgou, en partenariat avec ses partenaires, a organisé le jeudi 13 mars 2025, la deuxième édition de son Forum provincial sur l’éducation. Placé sous le thème : « La problématique des déperditions scolaires : État des lieux, causes, solutions et perspectives », cette rencontre a mobilisé enseignants, encadreurs pédagogiques, parents d’élèves, ONG et partenaires éducatifs avec pour objectif de travailler à réduire le taux de déperdition scolaire de 5,19 % en 2024 à 2 % en 2025.

Dans la province du Ganzourgou, plusieurs dizaines d’élèves abandonnent les classes chaque année, essentiellement pour les sites d’orpaillage. Selon la directrice provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Ganzourgou, Nobila Célestine Zagré/ Zoungrana, le taux de déperdition scolaire dans la province est passé de 3,72% en 2023 à 5,19% en 2024, soit une augmentation de 1,47 %. Les hausses sont particulièrement marquées dans certaines communes comme Salogo (+2,84 %), Kogho (+3,20 %), Boudry 2 (+3,26 %), Zoungou (+3,51 %) et Mogtédo (+3,78 %).

Pour elle, cette situation mérite que les acteurs de l’éducation en parlent, d’où l’organisation de ce forum. « Il faut qu’on en parle pour garantir ce droit de nos enfants à l’accès et au maintien à l’école jusqu’à au moins 16 ans. » a-t-elle dit. « L’éducation de qualité s’oppose de facto à toue forme de déperdition qui par définition, entre autres, est une sortie prématurée d’une partie des effectifs scolaires engagés dans un cycle ou un programme », a-t-elle poursuivi. Pour elle le phénomène des abandons scolaires constitue un frein aux efforts collectifs en matière d’accès, de maintien et surtout de qualité de l’éducation des enfants.

Présidant la cérémonie d’ouverture,

Aminata Sorgho/Gouba, haut-commissaire de la province, a souligné l’importance de cette mobilisation collective en déclarant : « Les déperditions scolaires représentent un défi majeur pour notre système éducatif et pour l’avenir de nos enfants. Il est de notre devoir de comprendre les causes profondes de ce phénomène, d’identifier des solutions efficaces et de tracer des perspectives prometteuses ».

Les principales causes identifiées sont l’orpaillage artisanal, la précarité des ménages, l’insécurité, le manque d’infrastructures scolaires et l’existence de réseaux de trafic d’enfants.

Le Chef de la circonscription d’éducation de base de Boudry 1, M. Wendyam Gustave Soudré et le représentant du CCEB de Zorgho, M. Abdoul Karim Gnessien, ont partagé des expériences réussies ayant permis de freiner la déperdition scolaire dans leurs zones respectives.

De son côté, le chef de programme de CREDO M. Kiswendsida Innocent Gansaonré, représentant des partenaires a présenté les conclusions d’une sortie terrain effectuée à Sapaga et sur le site d’orpaillage de Nobsin et qui a mis en lumière l’ampleur des départs d’enfants vers les sites d’orpaillage.

Face à ce constat alarmant, les participants ont identifié trois solutions endogènes majeures pour contribuer à réduire le taux de déperdition scolaire dans la province. Il s’agit de renforcer la sensibilisation des élèves et des parents sur les dangers du travail des enfants et l’importance de l’éducation ; d’améliorer les rendements scolaires pour maintenir l’intérêt des élèves et enfin, mettre en place des mécanismes de suivi et de réinsertion des élèves déscolarisés.

Un engagement collectif pour une éducation inclusive

Répartis en cinq groupes de travail, les participants ont défini des actions concrètes impliquant les communautés, les enseignants, les encadreurs, les autorités administratives et les partenaires éducatifs. Ils ont pris des résolutions pour la mise en œuvre effective de ces engagements et ont formulé des recommandations à l’endroit du MEBAPLN pour une synergie d’action.

A la clôture, Sorgho/Gouba a félicité la DPEPPNF pour l’initiation de ce forum, deuxième du genre après celui de 2023. Elle a remercié les ONG et associations partenaires de l’éducation et tous les participants à ce forum. Elle a insisté sur la nécessité de « mobiliser nos ressources et travailler main dans la main pour offrir à chaque enfant de la province du Ganzourgou une éducation de qualité, accessible et inclusive ».

