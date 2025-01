Burkina-Ioba-Sport

Ioba : Lancement du « Sport pour tous » à Dissihn

Dano, 14 jan. 2025(AIB) – L’association centre omnisports et de loisirs Tùu de Dissihn a organisé l’activité sportive dénommée « Sport pour tous » dans la commune de Dissihn, le samedi 11 janvier 2025, marquant l’ouverture de la saison sportive.

Le lancement du « Sport pour tous » dans la commune de Dissihn a été ponctuée par un cross populaire suivi d’une séance d’aérobic. Les populations de Dissihn sont sorties en nombre pour la réussite de cette activité.

Partis de la SONAPOST de Dissihn, les participants ont longé la route nationale 20 en courant et en chantant jusqu’au poste forestier. Là, ils ont fait demi-tour pour terminer le cross à la maison des jeunes.

Après un moment de rafraîchissement, la séance d’aérobic fut entamée à la satisfaction des athlètes du jour. Cette manifestation marquant l’ouverture de la saison sportive a été présidée par le président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Dissihn, Benjamin Nana.

Selon le président de l’association centre omnisports de Dissihn, Honoré Bationo, cette activité vise à encourager la pratique des activités physiques et sportives, moyen d’épanouissement personnel et collectif.

En plus, elle permet de renforcer le brassage entre la population et les forces de défense et de sécurité (FDS) et volontaires pour la défense de la patrie (VDP), a-t-il poursuivi.

Le directeur régional en charge des sports et loisirs du Sud-ouest, Arsène Somé, représentant le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi à cette activité a félicité les organisateurs et les sportifs pour leur mobilisation. Il a offert deux ballons de football à la commune de Dissihn.

Le PDS de Dissihn, Benjamin Nana, a relevé que la participation a été au-delà de ses attentes.

Il a invité les participants à maintenir cette dynamique pour les prochaines échéances. « Nous allons travailler à cela car on ne peut pas acheter les bienfaits du sport. Il faut seulement le pratiquer », a soutenu M. Nana.

Agence d’information du Burkina

SZ / dnk / ata