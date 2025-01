Sahel : Le centre universitaire de Dori est un symbole de résilience, ministre

Dori, (AIB)-Le ministre en charge de l’Enseignement supérieur, Adjima Thiombiano a rendu, le lundi 13 janvier 2025 un hommage aux acteurs de l’université de Dori pour leur capacité à s’adapter aux différentes perturbations

« Le centre universitaire de Dori est l’un des symboles de résilience» du peuple burkinabè, a déclaré le ministre en charge de l’Enseignement supérieur, Adjima Thiombiano.

Le ministre Thiombiano s’adressait aux enseignants et étudiants de l’université le lundi 13 janvier 2024 à Dori.

Le premier responsable du ministère de l’Enseignement supérieur a par ailleurs rassuré le monde universitaire que des mesures adéquates ont été prises pour assurer le bon fonctionnement du campus de Dori.

Le délégué général des étudiants, Issa Zané a saisi l’occasion pour soumettre des préoccupations qui se résument l’insuffisance des infrastructures académiques et le manque de moyens de transport.

M. Zané a aussi confié que les repas servis aux étudiants sont peu variés et insuffisants ‘Il a également ajouté que la filière production et santé animale connaît un retard.

Le centre universitaire de Dori a été ouvert en 2018, avec cinq filières à savoir la production et la santé animale (PSA), les mines et carrières, les sciences économiques et de gestion, les lettres modernes et la socio-anthropologie.

Agence d’information du Burkina

