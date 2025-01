Burkina-Ganzourgou-Trésorerie-Provinciale-Installation

Ganzourgou : Salif Koné prend les rênes de la trésorerie provinciale du Ganzourgou

Zorgho, 15 janvier 2025 (AIB) – Salif Koné, Inspecteur du Trésor, a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de trésorier provincial par intérim du Ganzourgou ce mercredi 15 janvier 2025. La cérémonie, présidée par le Haut-commissaire du Ganzourgou, Aminata Sorgho/Gouba, s’est tenue dans la salle de réunions de la direction provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Ganzourgou.

M. Salif Koné succède à Mamoudou Bokoum, nommé Comptable principal en deniers et en valeurs du Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST), après avoir servi avec dévouement à la tête de la Trésorerie principale de Zorgho pendant plus de trois ans.

Dans son discours, le nouveau Trésorier provincial a exprimé sa gratitude aux autorités qui lui ont renouvelé leur confiance et a salué les efforts de son prédécesseur. « Je sais compter sur votre esprit d’équipe, votre sens du devoir, de la responsabilité, de l’imagination, de la détermination et votre engagement collectif pour qu’ensemble nous puissions atteindre les résultats escomptés », a-t-il déclaré en s’adressant au personnel.

M. Mamoudou Bokoum, pour sa part, a remercié ses collaborateurs et les autorités pour leur appui, tout en soulignant les défis liés au manque de personnel. Il a invité ses anciens collègues à apporter un soutien indéfectible à son successeur pour le succès de ses missions.

Le représentant du personnel de la Trésorerie principale du Ganzourgou, Victor Kaboré, a loué le climat de travail serein instauré par M. Bokoum, qui a favorisé l’atteinte des objectifs. Il a également félicité M. Koné pour sa nomination, assurant de l’engagement des agents à l’accompagner.

La cérémonie a également été marquée par les interventions du fondé de pouvoir représentant le Trésorier régional du Plateau central et du Haut-commissaire du Ganzourgou. Tous deux ont salué les performances de M. Bokoum et encouragé M. Koné à relever les défis de sa nouvelle mission.

Le Haut-commissaire a assuré le nouveau Trésorier provincial de la disponibilité des autorités administratives à l’accompagner et lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles responsabilités.

Cette cérémonie a rassemblé inspecteurs, directeurs provinciaux et partenaires techniques, témoins de la passation entre deux serviteurs dévoués du Trésor public burkinabè.

Agence d’information du Burkina

