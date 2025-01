BURKINA-GOURMA-CULTURE-RECONNAISSANCE

Gourma : Les efforts des communautés religieuses reconnues par une délégation ministérielle

Fada N’Gourma, (AIB)-Une équipe gouvernementale dirigée par le ministre en charge des Affaires étrangères, Jean-Marie Karamoko Traoré, a salué, le mardi 31 décembre 2024 à Fada N’Gourma, les efforts des communautés religieuses de la région dans le renforcement de la cohésion sociale et le vivre-ensemble,.

« Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, nous a mandatés pour venir vous transmettre son message et vous traduire ses vœux de fin d’année et du nouvel an 2025 », a déclaré le chef de mission de la délégation ministérielle, Jean-Marie Karamoko Traoré.

Il ajouté que cette mission voulue par le chef l’Etat s’inscrit dans vision que le gouvernement doit davantage est rapproché des populations.

« En tant responsables religieux, nous savons le travail que vous abattez dans la discrétion avec efficacité comme la veille spirituelle, vos conseils. Tout ce que vous faîtes concourt à renforcer la cohésion dans la région, a laissé entendre le ministre. « Nous sommes là pour reconnaitre et saluer ces efforts », a-t-il indiqué.

Le pasteur de l’église évangélique SIM, Djingri Aristarque, a au nom de ses pairs salué la mission gouvernementale pour leur démarche emprunte de sagesse à leur égard.

« Votre message nous va droit au cœur parce que cela nous montre comment nous naviguons ensemble. En tant qu’autorités religieuses, nous prions pour les autorités, nous les soutenons de plusieurs manières », a dit le pasteur.

Djingri Aristarque a laissé entendre que les efforts de l’Etat ne seront pas vains au regard des résultats engrangés sur le terrain.

« Nous remercions également le gouvernement et les autorités régionales pour tous les efforts consentis pour que le Burkina Faso retrouve la paix et nous assurons de notre accompagnement dans cette lutte qui est commune », a conclu le pasteur.

La délégation ministérielle était composée du ministre en charge des Enseignements supérieurs, Pr Adjima Thiombiano, de celui en charge de l’Energie, Zagré Yacouba Gouba, du commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, le colonel Daba Naon et du ministre en charge des Affaires étrangères.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/yo