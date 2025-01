BURKINA-GOURMA-NOUVEL AN-VŒUX

Gourma/ Vœux de 2025 : L’engagement des fils et filles de la région de l’Est reconnu par le gouverneur

Fada N’Gourma, (AIB)-Dans son message du nouvel an 2025, le gouverneur de la région de région de l’Est, Ram Joseph Kafando a reconnu l’engagement de ses citoyens.

Dans son message à l’adresse de ses administrés, Ram Josph Kafando a indiqué que depuis son installation en qualité de gouverneur de région, il a pu apprécier à juste titre, la disponibilité et l’engagement des filles et fills du Gulmu à les accompagner dans leur mission qui, a pour seul objectif d’accompagner les actions de reconquête du territoire régional et le Développement harmonieux de leur région.

Il a fait constater qu’il y a d’énormes défis à relever entres d’autres, dans les domaines de la sécurité, la santé, l’éducation, la production agropastorale, tous les domaines qui conditionnent la vie harmonieuse des populations de leur région.

« Face à des tels défis, nous devons nous convaincre, que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise », a-t-il soutenu.

Il a exhorté ses administrés à demeurer dans la dynamique de consolidation des acquis engrangés en 2024 afin qu’ils apportent une réponse efficace et victorieuse contre le terrorisme en 2025 et promouvoir le développement de leur région.

Ram Joseph Kafando a également rendu hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui se battent jour et nuit, souvent au prix du sacrifice suprême pour leur souveraineté.

Il a salué la mémoire des vaillantes FDS et valeureux VDP tombés sur le champ d’honneur ainsi que de toutes les victimes du terrorisme.

Le gouverneur de l’Est, a associé les autorités coutumières et religieuses et les Organisations de la veille citoyenne pour leur accompagnement.

Il a exprimé sa compassion et sa solidarité à tous ceux qui ont perdu un être cher sans oublier tous ceux qui sont éprouvés par la maladie.

« Bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous ! », a souhaité Ram Joseph Kafando.

Agence d’information du Burkina

