Loroum : Le haut-commissaire Bassolé invite les populations à être solidaires aux personnes vulnérables

Titao, (AIB)- Le haut- commissaire de la province du Loroum, le capitaine Djibril Bassolé, a appelé le dimanche 29 décembre 2024, dans son message de vœux, les populations du Loroum à penser aux personnes vulnérables pendant les fêtes de fin d’années.

Dans un contexte difficile marqué par la double crise sécuritaire et humanitaire, le haut-commissaire de la province du Loroum, le capitaine Djibril Bassolé, a appelé les populations à une solidarité à l’égard des personnes vulnérables.

« J’invite toutes les populations à profiter de ces instants festifs et de communion en marquant un point d’honneur aux personnes vulnérables », a-t-il indiqué.

En ces temps marqués par les actions de reconquête du territoire, le haut-commissaire, a également invité les populations au respect des consignes sécuritaires, à la prudence, la vigilance et la dénonciation de tout acte suspect.

Après avoir renouvelé « sa gratitude’’ au président du Faso pour son leadership et sa vision éclairée de rebâtir le Burkina Faso pour la fierté et le bonheur de son peuple, le capitaine Bassolé, a rendu hommage aux FDS et VDP.

« Je rends hommage aux anges gardiens de notre nation, à toutes les forces combattantes pour les succès engrangés sur les fronts de la reconquête du territoire », a-t-il soutenu.

Le premier responsable de la province a eu une pensée pieuse à toutes les victimes directes et indirectes des actes lâches et barbares de terroristes.

Djibril Bassolé, a félicité les forces vives et les populations de la province du Loroum pour tous les efforts consentis dans la résilience et les a engagés sur les chantiers de 2025.

« J’invite les masses populaires de la province à se mobiliser pour accompagner l’action gouvernementale pour l’atteinte des objectifs du Plan d’action pour la stabilisation et le développement (PA-SD) », a exhorté le haut-commissaire du Loroum.

A l’égard de tous ses administrés, il a formulé des vœux de santé, de bonheur, de cohésion et de succès.

Agence d’information du Burkina

ASO/hb/yo