Gourma/Journée régionale des loisirs : Des activités de loisirs pour renforcer la résilience

Fada N’Gourma, (AIB)- La direction régionale des Sports et des loisirs de l’Est, a organisé, le samedi 21 décembre 2024 à Fada N’Gourma, une journée régionale des loisirs pour renforcer la résilience des populations.A l’instar des autres localités du Burkina Faso, la région de l’Est est en proie de l’hydre terroriste depuis près de dix (10) ans. Pour renforcer la résilience des populations, la direction régionale des Sports et des loisirs de l’Est, a organisé une journée des loisirs pour favoriser la pratique de certains nombres de jeux sains.Selon le directeur régional en charge des Sports de l’Est, Fernand Kaboré, l’organisation de la journée régionale vise à magnifier la pratique des loisirs. « On nous empêche de vivre.

Les loisirs procurent un certain de nombre de plaisirs. Il faut que ceux qui nous empêchent de vivre sachent que nous nous faisons toujours plaisir et que notre localité est vivable », a-t-il déclaré. Des activités comme la pétanque, le « waré », le ludo, les jeux de dames et le scrabble, ont été au menu des activités.Barthélémy Thiombiano, un des joueurs de cartes, a indiqué que la journée est un moment de retrouvailles et de frottement entre acteurs de sport et cela renforce la cohésion.

Il a souhaité l'organisation de telles activités tous les trimestres car a-t-il dit, ce sont des instants qui permettent de croiser des gens qu'on a perdu de vue il y a longtemps.Pour la passionnée de pétanque, Fleur Ouôba, ces moments de loisirs lui procure des plaisirs. « Je trouve une grande satisfaction en voyant les gens jouer. Aussi, le fait de marcher, faire des va et vient sur le terrain de pétanque me donnent la santé. Ce sont des moments de détente pour moi », a souligné Mme Ouôba.

