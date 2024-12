BURKINA-LERABA-JOURNEE DES HANDICAPES-EFFORT-PAIX

Léraba/Journée internationale des handicapés : Les personnes en situation de handicap soutienne le gouvernement

Sindou, (AIB)-Le haut-commissaire de la province de la Léraba, Mahamadi Congo, a présidé, le samedi 21 décembre 2024 en différé, la journée internationale des personnes en situation de handicap, sous le thème : « Crise sécuritaire et humanitaire : quelles stratégies pour une meilleure contribution des personnes handicapées à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale ? ».

Afin de montrer leur compassion à l’endroit de leurs camarades qui vivent dans des provinces à fort défi sécuritaire et la capacité des acteurs capables de participer au développement du pays, la coordination provinciale des personnes handicapées de la Léraba a célébré le samedi 21 décembre 2024 en différé la journée internationale des personnes handicapées.

La cérémonie était placée sous le thème : « Crise sécuritaire et humanitaire : quelle stratégie pour une meilleure contribution des personnes handicapées à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale ? ». « Vu que nous tenions à montrer notre solidarité de participation à la reconquête du territoire national et à la promotion de la paix et de la cohésion sociale, nous ne pouvions pas sans concilier nos efforts pour que cette célébration voit le jour.

Notre situation n’est pas une excuse », a indiqué le coordinateur provincial des organisations des personnes handicapées de la Léraba, Bissiri Ouattara.Pour eux, a-t-il ajouté, c’est parce qu’ils n’ont pas eu de partenaire pour être accompagner qu’ils ont fêté en différé.Signalons que les personnes en situation de handicap, ont officiellement remis une somme de 50 000 FCFA, à la direction provinciale en charge des Actions humanitaires de la Léraba pour leur contribution à l’effort de paix.

Le haut-commissaire de la province de la Léraba, Mahamadi Congo, a promis apporter aux participants son accompagnement l’année prochaine s’il est informé à temps. La journée internationale des personnes handicapées est instituée en 1992 par les Nations Unies et célébrée le 03 décembre de chaque année.

